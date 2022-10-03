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Rusya'ya nükleer gözdağı: Tüm birliklerini yok ederiz!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyaya nükleer gözdağı: Tüm birliklerini yok ederiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 09:23

Ukrayna'daki savaş Putin'in aldığı kararlar ile yeni bir evreye girdi. Rus liderin nükleer uyarısının yankıları sürerken Moskova'ta flaş bir uyarı geldi.

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Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Puin'in nükleer çıkışını konuşuyor.

Ukrayna karşı saldırısı sonrası kısmi seferberlik ilan eden Putin, Batı'ya nükleer uyarıda bulunmuştu.

Putin’in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken 'Blöf yapmıyorum' diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti.

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Putin'in bu hamlesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Eski CIA direktörü ve emekli dört yıldızlı ordu generali David Petraeus Rusya'ya adeta gözdağı verdi.

ABC News'a konuşan Petraeus, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı belirtti.

Petreaus, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğini belirtti.

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LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.

Lavrov, Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

Putin ‘nükleer güç kullanabiliriz’ derken ‘taktik nükleer silahları’ kastediyor. Bu tür silahların tahrip gücü 1 kiloton ile 1000 kiloton arasında değişiyor. 1 kiloton, 1 milyon ton klasik patlayıcı dinamite eşdeğer. Örneğin, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 18 kiloton olduğu belirtiliyor.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya'nın Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, 'Rusya bu çizgiyi aşarsa, Moskova için feci sonuçlar olacaktır' demişti.

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Medvedev, 'Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.

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