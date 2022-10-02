Rusya'dan flaş hamle... Bir ülkenin gazını kesti! Beklenen açıklama geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Doğal gazı adeta bir silah gibi kullanan Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, teknik sorunları bahane ederek bir ülkenin gazını kesti.

İtalya, Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un ülkeye gaz tedariğini kestiğini açıkladı.

GAZ AKIŞI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

İtalyan enerji şirketi Eni, Gazprom'un kendilerini söz konusu teknik sorundan haberdar ettiğini ve bu durumun en erken Pazartesi günü çözüleceğini bildirdiğini açıkladı.

Söz konusu hamlenin İtalya'nın yeni lideri Giorgia Meloni'nin Ukrayna'ya desteğini açıklamasından kısa süre sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

'PUTİN İLK DARBESİNİ İNDİRDİ'

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Daily Mail bu gelişmeyi, 'Putin, sağcı liderin Ukrayna'yı desteklemesinden birkaç gün sonra İtalya'ya gaz tedarikini tamamen keserek Giorgia Meloni'ye ilk darbesini indirdi' başlığı ile okurlarına sundu.

Seçim zaferinin ardından İtalya'nın yeni başbakanı olacak olan Giorgia Meloni, Putin'in 'tüm Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit ettiğini' ve Ukrayna'nın dört bölgesini ilhakının 'hukuki ve siyasi değeri olmadığını' söylemişti.

İtalya'ya teslim edilen Rus gazının büyük bir bölümü Ukrayna üzerinden Trans Avusturya Gaz Boru Hattı (TAG) üzerinden taşınıyor. Gazprom arızanın bu noktada meydana geldiğini iddia ediyor.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.