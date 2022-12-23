Rusya'nın yeniden toparlanması ne kadar sürecek?

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Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldürülürken, Rusya yıllık bütçesinin dörtte birini savaşa harcadı. Kiev, Rusya'nın tanklarının yarısını imha ettiğine dair raporlar sunuyor, Moskova mermi, füze ve cephane stokunu hızla tüketti. Üst düzey bir İngiliz hükümet kaynağı The Times’a Rusya'nın ekonomik ve askeri gücünü geri kazanmasının 20 ila 30 yıl arasında sürebileceğini söyledi.

Kısa süre önce Washington’u ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, ABD’den hava savunma sistemi ve para yardımı ile ülkesine geri dönmüştü. Ancak saldırı füzeleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden’dan istediğini alamadı. NATO ve Biden’ın Rus topraklarına saldırı düzenleyebilecek sistemlerin Kiev’e verilmesinin büyük sonuçları olacak çatışmalara yol açabileceğini belirtmişti.

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'KİEV'E BELARUS ÜZERİNDEN SALDIRI PLANI'

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Putin'in şubat ayında işgalin yıl dönümü civarında Kiev'e bir saldırı düzenleyeceğine inanıyor. Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüşmek üzere bu hafta başlarında Minsk'e gitti. Rusya'nın Kiev’e düzenleyeceği yeni saldırıda Belarus üzerinden harekât başlatacağına dair endişeler söz konusu.

Ukraynalı bir savunma kaynağı The Times'a verdiği demeçte, "Gözlemlerimiz, Rus birliklerinin sayısını ve Belarus'taki askeri teçhizat miktarını önemli ölçüde artıracağı yönünde. Ama Lukashenko büyük bir hata yapıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarına girmesine izin vererek kendisini Ukrayna'dan bile daha büyük bir ateşe sürüklüyor.” dedi.

ABD'DEN SİLAH DESTEĞİ

ABD, son aylarda Ukrayna'ya orta menzilli savunma amaçlı Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri gönderdi.

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Financial Times'ın bildirdiğine göre, Javelin tanksavar füzesi ve uçaksavar Stinger füzesi stokunun üçte birini Ukrayna için harcadı. .