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Rus kadından kocasına pes dedirten talimat! Uluslararası arananlar listesine eklendi

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#Ukrayna#Rusya#Ses Kaydı
Rus kadından kocasına pes dedirten talimat Uluslararası arananlar listesine eklendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 15:39

Kocası Rusya'da savaşan bir kadının, eşine Ukraynalı kadınlarla ilgili verdiği talimat kan dondurdu. Nisan ayında ortaya çıkan ses kayıtları için başlatılan soruşturma sonuçlandı, Ukrayna kadını uluslararası arananlar listesine ekledi.

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Ülkelerindeki savaş 10 aydır devam eden Ukraynalılar, bugün Rus bir kadının Ukrayna'da savaşan kocasına verdiği akılalmaz talimatı konuşuyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna şiddetli çatışmalar ile sarsılırken, güvenlik güçleri Radio Liberty aracılığı ile şok edici bir ses kaydı yayınladı.

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ PAYLAŞTI

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yaptıkları dinlemeler sırasında ele geçirdikleri ses kaydında, kocası Ukrayna'da savaşan bir kadın, eşine Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesi talimatını veriyor.

Rus kadından kocasına pes dedirten talimat Uluslararası arananlar listesine eklendi

"UKRAYNALI KADINLARA TECAVÜZ ETMENE İZİN VERİYORUM"

30 saniyelik kayıtta ilk olarak adının Olga Bykovskaya olduğu öğrenilen kadın konuşuyor ve kocasına 'Ukraynalı kadınlar orada. Onlara tecavüz edebilirsin. Sadece bana bir şey söyleme' dediği duyuluyor.

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Kadının söylediklerine kocası bile şaşırırken onay almak için tekrar soruyor; 'Gerçekten yapabilir miyim?'

Kadın kendinden emin, gülerek cevap veriyor; 'Evet sana izin veriyorum, sadece dikkatli ol ve bana bir şey söyleme'

Rus kadından kocasına pes dedirten talimat Uluslararası arananlar listesine eklendi

27 yaşındaki Rus askeri Roman Bykovsky

ZELENSKİ'NİN AÇIKLAMASI İLE EŞ ZAMANLI YAYINLANDI

Söz konusu video Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rus birliklerinin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiğini ve küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduklarını açıkladığı 12 Nisan tarihli konuşması ile eş zamanlı olarak yayınlandı.

GAZETECİLER GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İZİNİ SÜRDÜLER

Radio Liberty'deki araştırmacı gazeteciler, ses kaydındaki askerin izini sürmek için Ukrayna kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştı. Aramadaki numaralardan biri Nisan ayında Herson bölgesinde tespit edildi.

Müfettişler yaptıkları incelemeler sonrası kan donduran görüşmenin 27 yaşındaki Rus askeri Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya'ya ait olduğunu belirledi.

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İNKAR ETTİLER AMA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin Rusya'nın popüler paylaşım sitesi VKontakte'deki fotoğraflarına ulaşıldı. Gazeteciler ikili ile iletişime geçtiğinde ikisi de ses kaydının kendilerine ait olduğunu reddetti.

Ancak yapılan incelemeler ses kaydının onlara ait olduğunu ortaya koydu ve resmi soruşturma başlatıldı.

Rus kadından kocasına pes dedirten talimat Uluslararası arananlar listesine eklendi

12 YIL HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Nisan ayı sonunda başlatılan soruşturma tamamlandı. Kadının korkunç talimatının Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 27.2 Maddesini ve Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiği tespit edildi.

Ukrayna makamları kadının 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını istiyor.

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ULUSLARARASI ARANANLAR LİSTESİNE EKLENDİ

Ukrayna güvenlik birimleri, soruşturmanın tamamlanması sonrası, Olga Bykovskaya'yı uluslararası arananlar listesine ekledi.

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#Ukrayna#Rusya#Ses Kaydı

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