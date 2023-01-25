Rusya’nın en büyük korkusu gerçek oldu… önce Almanya şimdi ABD!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

11'inci ayına giren savaş hız kesmeden devam ederken savaşın yeni merkez üssü kilit öneme sahip Donbass bölgesi.

Putin'in 'Soledar düştü' açıklaması sonrası gözler Almanya'ya çevrilmişti.

Haftalardır dünyanın baskısı altında olan Almanya geri adım attı ve Leopard tankları için yeşil ışık yaktı.

Almanya'nın Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları vermesini engellemeyeceklerini duyurması sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

ABD ve Almanya'nın aylardır süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya tank göndermeyi planladığı bildirildi.

UKRAYNA'YA ABRAMS GÖNDERİLECEK

ABD'nin, Ukrayna'ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ABD ve Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi 'Rusya'nın en büyük korkusu' olarak nitelendiriliyor. Zira İşgal altındaki topraklarına taarruz başlatmayı hedefleyen Ukrayna'nın bu silahlar ile sahada ciddi bir avantaj yakalaması bekleniyor.

NYT YAZDI: EN AZ 30 TANK VERİLECEK

New York Times (NYT) gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

ABD'nin M1 Abrams tanklarını Ukrayna'ya ne zaman göndereceği ise belirsiz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarından en az 14 tane gönderilmesini kabul ettiği belirtildi.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya tank yardımı yapmayı kabul ettiğine yönelik haberini, hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Gözden Kaçmasın Putin'den flaş Ukrayna savaşı açıklaması Haberi görüntüle

Ancak tıpkı ABD gibi Almanya'dan da bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RUSYA'DAN ALMANYA'YA TEHDİT GİBİ UYARI

Dün Rusya, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin 'iyi bir şey olmayacağı' konusunda Berlin'i uyarmıştı.

Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan gelmiş, Peskov, bu teslimatların Berlin ile Moskova arasındaki gelecekteki ilişkilere iyi bir şey getirmeyeceğini belirtmişti.

Peskov Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağının altını çimişti.