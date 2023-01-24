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Ve Rusya sessizliğini bozdu... Almanya'ya tehdit gibi uyarı

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#ALMANYA
Ve Rusya sessizliğini bozdu... Almanyaya tehdit gibi uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 15:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş iki taraf için de kritik öneme sahip Donbass'ta kilitlenirken Almanya tepkilere boyun eğdi ve Ukrayna kararını dünyaya duyurdu. Savaşın gidişatı için kritik öneme sahip bu gelişme sonrası Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

11'inci ayına giren savaş hız kesmeden devam ederken savaşın yeni merkez üssü kilit öneme sahip Donbass bölgesi.

Putin'in 'Soledar düştü' açıklaması sonrası gözler Almanya'ya çevrilmişti. Haftalardır dünyanın baskısı altında olan Almanya geri adım attı ve Leopard tankları için yeşil ışık yaktı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları vermesini engellemeyeceklerini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Polonya resmi başvuruda bulunarak süreci başlattı.

Savaşta Ukrayna'ya büyük güç sağlayacağı belirtilen tanklar için geri sayım resmen başlarken Rusya'dan tehdit gibi bir uyarı geldi.

Almanya'da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı alınması gerekirken, Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tankları yollamasını engellemeyeceklerini söylemişti.

Rusya, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin 'iyi bir şey olmayacağı' konusunda Berlin'i uyardı.

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Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, bu teslimatların Berlin ile Moskova arasındaki gelecekteki ilişkilere iyi bir şey getirmeyeceğini belirtti.

Peskov Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağının altını çizdi.

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RUSYA'DAN UYARI: FELAKETE NEDEN OLUR

Öte yandan Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Rusya Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin, 'Kiev rejimine saldırı silahlarının verilmesi küresel bir felakete yol açacaktır' dedi.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, 'Washington ve NATO ülkeleri şehirleri vurmak için kullanılacak silahları tedarik ederse ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirmeye çalışırsa, bu daha güçlü silahlar kullanılarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacaktır' ifadelerini kullandı.

Volodin, Avrupa ülkelerinin milletvekillerini ve ABD Kongre üyelerini, 'İnsanlığa karşı sorumluluklarının farkına varmalılar' diyerek uyardı.

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor.

'DÜNYAYI KORKUNÇ BİR SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR'

ABD ve Avrupa Birliği’nin dünyayı ‘korkunç bir savaşa’ sürüklediğini söyleyen Volodin,'Washington ve Brüksel, kararlarıyla dünyayı korkunç bir savaşa sürüklüyor. Yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştirildiği askeri harekattan tamamen farklı bir savaşa' diye konuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#ALMANYA

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