Son dakika... Putin'den flaş Ukrayna savaşı açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

11'inci ayına giren savaş hız kesmeden devam ederken savaşın yeni merkez üssü kilit öneme sahip Soledar olmuş durumda.

Rusya Soledar'ın düştüğünü duyurmuş, bu açıklamaya Kiev'den jet hızında yalanlama gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaş ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Rus lider Soledar sonrası birliklerin yeni kazanımlara imza atacağını belirtti.

Bu açıklama ile Rusya'nın Soledar'ı aldığı en yetkili isim tarafından da ifade edilmiş oldu.

Savaşın genel gidişatı ile ilgili de değerlendirme yapan Putin 'Gidişat pozitif' dedi. Savaşta her şeyin planlanan çerçevede gittiğini belirten Rus lider sözlerine şöyle devam etti;

'Savaşçılarımızın, bizi daha da memnun edeceğini umuyorum.'

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Bir Ukrayna tankı, Kreminna, Lugansk yakınlarındaki Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

SOLEDAR NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Soledar'ı stratejik Bakhmut şehri ve Ukrayna'nın daha geniş doğu Donbas bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Donetsk bölgesinde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar'ın ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin yakındaki stratejik Bahmut kentini kuşatmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor. Bu nedenle bölgede günlerdir kanlı çatışmalar yaşanıyor.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.

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