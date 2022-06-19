Rusya’nın 2 numaralı hedefi: First lady sığınakta poz verdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenska, İngiliz The Guardian Gazetesi’ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşgal öncesi savaşın başlayacağına inanmadığını söyleyen Zelenska, “Elbette kimse benimle askeri sırları paylaşmadı. Açıkçası savaşın olacağına inanmıyordum. Pasaportum bile hazır değildi” dedi. Rusya’nın iki numaralı hedefi olarak bilinen Zelenska, röportajının yanı sıra sığınakta poz da verdi.

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‘RÜYADAYIM SANDIM’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat tarihinde kulağına çalınan bomba seslerinin havaifişek olmadığını hemen fark eden Zelenska, yatakta tek başınayken bu sahneye tanık olduğunu anlatıyor. Hemen yataktan fırlayıp yan odaya geçen Zelenska, eşinin çalışmak için takım elbiseli ve kıravatlı bir şekilde hazır beklediğini gördüğünü söyledi. Sonrasını şöyle anlattı: “Ona ‘Neler oluyor’ diye sordum. Bana, ‘Başladı’ dedi. Sanki paralel bir gerçeklikteymişim gibi, rüya görüyormuşum gibi hissettim.”

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‘BİLGİSAYAR OYUNU GİBİ’

Ukrayna First Lady’si, eşinin başkent Kiev’in merkezindeki başkanlık binasında güvenlik konseyi toplantısı için evden ayrıldığını, kendisinin de çiftin çocukları 9 yaşındaki Kyrylo ile 17 yaşındaki Oleksandra ile evde başbaşa kaldığını aktardı. Çocuklarıyla sığınağa indiklerini anlatan Zelenska, arada bir birinci kata çıkarak neler olup bittiğini anlamaya çalıştığını, üzerlerinden geçen savaş jetlerinin Ukrayna’ya mı yoksa Rusya’ya mı ait olduğunu tahmin etmeye çalıştığını söyledi. Zelenska, “Sürreal bir histi. Sanki bir bilgisayar oyununda gibiydim ve eve dönebilmem için bazı bölümleri geçmem gerekiyordu” diye konuştu.

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‘PARANOYAK OLURUM’

Aynı günün akşamı eşini nihayet görebildiğini belirten First Lady, bu görüşmenin nerede olduğunu ise söylemedi. Zelenska, o an itibariyle de çocuklarla birlikte daha güvenli bir yere geçtiklerini kaydetti. İşgalin ilerleyen günlerinde basına da yansıdığı üzere “eşi Volodimir Zelenski’nin ardından Rusya’nın 2 numaralı hedefi” olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, “Üzerine çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Yoksa paranoyak olurum” yanıtını veriyor. Zelenska ayrıca basına ne kadar az konuşursa, o kadar güvende olacağının altını çiziyor.

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‘LİDER EŞLERİ BU YIL DA BULUŞALIM’

‘First Lady’lik makamının ilginç olduğunu belirten Olena Zelenska, büyük sorumluluğu olduğu kadar taşıdığı ‘yumuşak güce’ de dikkat çekti. Zelenska, geçen yıl Kiev’de düzenlediği ve Emine Erdoğan’ın da video göndererek katıldığı ‘Lider Eşleri Zirvesi’ne atıfta bulunarak, bu yıl aynısını çevrimiçi formatta yenilemeyi umduğunu belirtti. Geçen ay ABD First Lady’si Jill Biden ile Ukrayna ziyaretinde bir araya geldiklerini söyleyen Zelenska, bu süreçte Fransa First Lady’si Brigitte Macron ile Belçika Kraliçesi Mathilde’den telefon aldığını belirterek kendisine yönelik desteklere teşekkürlerini iletti.

KUM TORBALARI ARASINDA HAYAT

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Röportajı gerçekleştiren Shaun Walker, röportajın gerçekleştirildiği Kiev’deki başkanlık ofisine girişte birçok kontrol noktasından geçtiğini aktardı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı binada defalarca üstünün arandığını kaydeden Walker, ofisin içinin de adeta bir sığınağa dönüştürüldüğünü, pencerelerin önünde kum torbaları bulunduğunu yazdı. Keza koridorlardaki ışıkların da hedef olmamak adına kısıldığını söyledi.