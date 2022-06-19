Yeni kiracıya tahliye kâbusu

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İşte merak edilenler...

TARİHİ BOŞ BIRAKMAYIN

1- Tahliye taahhüdü ile ilgili en çok merak edilen konu bu belgenin ne zaman imzalanacağı. Mevcutta kira sözleşmesi ile eşzamanlı olarak imzalanması talep edilse de bu hatalı. Tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanmaz, imzalanırsa da geçersiz olur. Emsal davalarda bu durumda kiracının baskı altında olduğu, sözleşme yapmak için mecburen imzaladığı görüşü kabul görür. Hukukçulara göre sözleşmeden 1-2 ay sonra imzalanması uygun olur.

2- Aynı gün imzalanmasının doğru olmadığını bilenler kimi zaman kiracıya ‘boş belge’ imzalatıyor. Ancak bu kiracı için çok riskli. Hem taahhüt sözleşmesi tarihi, hem de evin tahliye tarihi yazıldıktan sonra imza atılmalı. Aksi halde ev sahibi istediği tarihleri ekleyerek işlem başlatabilir. Bu şekilde düzenlenen tahliye taahhütleri altındaki imza kiracıya ait ise geçerli oluyor. Kiracı böyle bir taahhütname vermiş ise tarihinin sonra doldurulmuş olmasının hukuken belgeyi geçersiz kılma durumu yok. Yani mülk sahibi tahliye isteyebilir.

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3- Tahliye taahhüdünün noterde hazırlanması şart değil. Adi yazılı olarak yapılanlar da geçerli.

4- Tahliye taahhüdü sözleşmeyi imzalayan kişi tarafından imzalanmalı. Söz gelimi üniversite öğrencisi bir kira sözleşmesi yaptıysa taahhüdü ailesi imzalayamaz.

5- Eğer bir aile konutu söz konusu ise taahhüdü eşlerin ikisi de imzalamalı. Ya da 2-3 arkadaş ortak kiralama yaptı ve sözleşme ortak hazırlandıysa, taahhüt de ortak imzalanmalı.

KİRACI PİŞMAN OLURSA...

6- Tahliye taahhüdünde bir cezai şart olup olmadığı kontrol edilmeli. Eğer belgede ‘belirtilen tarihte tahliye edilmezse para cezası ödemeyi kabul ediyorum’ maddesi varsa ve sözleşme şartlara uygun yapıldıysa kiracı bu cezayı ödemek zorunda kalır.

7- Peki kiracı sözleşme günü tahliye taahhüdü imzalanmaya zorlandıysa ya da boş bir evraka imza attığını sonradan anladıysa ne yapacak? Bu durumda kiracı noterden yapacağı ihtarla durumu anlatıp, ev sahibinin elindeki tahliye taahhüdünü boşa çıkarabilir.

8- Elinde usulüne uygun tahliye taahhüdü olan bir ev sahibi icra yoluyla tahliye sağlayabilir. Taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde icra dairesine başvurulur ve kiracıya bir tebligat gider.

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9- Kiracı bu durumda evi veya işyerini tahliye eder ya da haklı bir gerekçesi varsa itiraz eder. Dava sonucunda gerekçeler incelenir ve haklı taraf tespit edilir.

10- Tahliye kararı alınırsa icra dairesince daire boşaltılır. Burada taşınma masrafları da dosyaya işlenir ve kiracı ödemek durumunda kalır. Bu nedenle kesinleşen tahliye kararı varsa kiracının kendi imkânları ile daireyi boşaltması daha avantajlı olur.

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HANGİ DURUMDA KİRACI EVDEN ÇIKAR?

Fahiş kira artışları nedeniyle çok sayıda ev sahibi kiracısını tahliye etmek istiyor. Eski kiracıların ödedikleri rakam düşük kaldığı için, evin daha yüksek fiyatla başkasına kiralanması hedefleniyor. 1 yıl süreyle kira artışına yüzde 25 sınırı gelmesinin de tahliye davalarında artışa yol açacağı belirtiliyor. Peki ev sahibi her istediğinde kiracısına ‘evimi boşalt’ diyebilir mi? Keyfi nedenlerle evin tahliyesini istemek mümkün değil. Ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı varsa kiracının tahliyesini isteyebilir. Ancak ihtiyacım var dedikten sonra, evi bir başkasına 3 yıl süreyle kiralayamaz. Kiralarsa eski kiracına tazminat öder. 10 yıl sözleşme uzama süresi dolan kiracı için herhangi bir gerekçe göstermeden tahliye istenebilir. Bunun yanında evin satılması durumunda, mülkü alan kişi eğer kendi yaşayacaksa kiracının tahliyesini talep eder. Bu durumda ya 6 ay, ya da bir sonraki sözleşme dönemine kadar zaman verilir. Tarafların anlaşamaması halinde tahliye davaları ortalama 2-2.5 yıl sürüyor. Tahliye taahhüdü olması durumunda ise kiracı itiraz etmezse 2-3 ay içerisinde tahliye gerçekleşiyor. İtiraz halinde toplam süre 1-1.5 yılı bulabiliyor.