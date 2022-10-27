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Rusya’dan NATO’ya tatbikat misillemesi

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#Rusya#Ukrayna#NATO
Rusya’dan NATO’ya tatbikat misillemesi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Ukrayna krizi gölgesinde NATO’nun nükleer caydırıcılık amaçlı tatbikatı sürerken Rusya da benzer senaryolarla karşı tatbikat başlattı.

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NATO’nun 14 Ekim’de başlayan ve 30 Ekim’de sona erecek olan nükleer caydırıcılık amaçlı Steadfast Noon tatbikatı sürerken Rusya da benzer nitelikli bir tatbikata başladı. Rusya lideri Vladimir Putin’in katılan unsurları video konferans aracılığıyla denetlediği tatbikatta, “düşmanın nükleer saldırısına karşılık düzenlenen büyük bir nükleer saldırı” senaryosu uygulanıyor.

UKRAYNA GÖLGESİNDE

Tatbikatta YARS kıtalararası balistik füzeler, nükleer denizaltılar ve Tupolev stratejik bombardıman uçakları yer aldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı” denildi. Rusya, nükleer caydırıcılık amaçlı bu tür tatbikatları her yıl düzenliyor. Nükleer tatbikatın Rusya’nın UKRAYNA’yı radyolojik bir kirli bomba kullanmaya hazırlanmakla suçladığı bir ortamda yapılması gerginliği artırıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu iddialara ilişkin, “Bu çok saçma. Müttefikler açıkça yanlış olan bu suçlamayı reddetmektedir. Rusya savaşı daha da tırmandırmak için sahte bahaneler kullanmamalıdır” dedi.

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TÜRKİYE DE KATILIYOR

Planlandığı gibi süren Steadfast Noon tatbikatına aralarında Amerikan bombardıman uçakları B-52’lerin de bulunduğu 60 kadar uçak katılıyor. NATO’nun 14 üyesinin katılımıyla Belçika’daki Kleine Brogel üssünün ev sahipliğinde yapılan tatbikatta Türkiye de F-16 uçakları ve tanker uçakla yer alıyor. Tatbikatın görev alanı Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi.

 

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#Rusya#Ukrayna#NATO

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