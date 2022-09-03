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Rusya'dan Mihail Gorbaçov'a veda! Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Mihail Gorbaçov#Cenaze Töreni#RUSYA
Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 13:43

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un cenaze törenine çok sayıda isim katıldı. Ünlü isimler ve siyasetçiler liderin ailesine taziye dileklerini iletirken, cenazeye dünya liderlerinden katılan tek isim Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise programındaki yoğunluk nedeni törene katılmıyor.

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30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un cenaze töreni bugün Moskova'da Kremlin yakınlarındaki Sendikalar Evi'nde düzenlendi.

İNSANLAR KUYRUĞA GİRDİ

TSİ 10.00'da başlayan cenaze töreni öncesi binlerce kişi salon dışında toplandı. Rus polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırı ve provokasyon ihtimaline karşı salon dışına Xray cihazları yerleştirildi.

Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken ajansların geçtiği fotoğraflarda insanların cenaze töreninin düzenleneceği alan önünde kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

MUHAFIZ ASKERLER TABUTUN BAŞINDA NÖBET TUTTU

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Gorbaçov'un tabutunun başında Rus bayrağının asılı olduğu ve iki muhafız askerinin nöbette beklediği görüldü.

Törenin yapıldığı salon uzun zamandır Rusya'daki üst düzey yetkililerin cenaze törenleri için kullanılıyor. Joseph Stalin'in cenaze töreni de 1953'te burada düzenlenmişti.

Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

Törene katılan çok sayıda ünlü isim ve siyasetçi Gorbaçov'un ailesine taziye dileklerini iletti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN SADECE VİKTOR ORBAN KATILDI

24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası dünyanın geri kalanından adeta tecrit edilen Rusya'daki törene dünya liderlerinden sadece Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

Ukrayna savaşından önce Putin ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Viktor Orban cevanze töreninde tabutun başında görüntülendi.

Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

Kremlin'den yapılan açıklamada cenaze töreni için Rusya'ya gelen Macaristan Başbakanı Orban ve Putin arasında bir görüşme planlanmadığı açıklandı.

Törene Viktor Orban'ın yanı sıra ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Joseph Sullivan da katıldı.

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PUTİN TÖRENE KATILMIYOR

Gorbaçov'u, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecindeki rolü nedeniyle sık sık eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'in programındaki yoğunluk nedeni ile cenaze törenine katılmayacağı açıklandı.

Putin Gorbaçov'a son vedasını Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek gerçekleştirdi. Ajansların geçtiği görüntülerde, Putin'in hastane odasında duran tabutun üzerine kırmızı güller bıraktığı görüldü.

Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

KARISININ YANINA GÖMÜLECEK

Gorbaçov'un cenazesi bugün düzenlenen tören sonrası 1999'da ölen eşi Raisa'nın da yattığı Novodeiçi Mezarlığı'na defnedilecek.

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MİHAİL GARBAÇOV KİMDİR?

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2 Mart 1931 yılında Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955 tarihinde Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı. 1971 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988 tarihinde Sovyetler Birliği'nin liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti. Gorbaçov 1990 yılında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı.

Rusyadan Mihail Gorbaçova veda Cenaze törenine dünya liderlerinden sadece Viktor Orban katıldı...

Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da aktif siyasete devam eden Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ancak 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov daha sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi.

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