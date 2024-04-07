Rusya'da sel felaketi! Binlerce ev sular altında, acil durum ilan edildi...

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Rusya’da Ural Nehri’nin geçtiği Orenburg bölgesi geçtiğimiz hafta içinde sel altında kaldı. Yetkililer, yükselen su seviyesi sebebiyle Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu.

Bölgeye intikal eden ekipler tahliye ve kurtarma çalışmalarına başlarken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) da barajı güçlendirme faaliyetinde bulundu.



Ekipler, gece boyunca kırsal arazideki konutları kapı kapı dolaşarak barajın tamamen yıkılmasına karşı tahliye çalışmalarına hız verdi, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor...



Rus devlet medyası bu sabah Orenburg bölgesindeki sel felaketi nedeni ile acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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Yetkililer selin 885'i çocuk olmak üzere 4.000'den fazla insanı etkilediğini açıklarken Tass haber ajansı 2.000 evin daha sular altında kaldığını ve bölgedeki toplam sayının yaklaşık 6.300'e çıktığını duyurdu.

Belediye başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının yaklaşık 20 km kuzeyinde bulunan Orsk, selden en çok etkilenen yer oldu. Tass, Pazar sabahı itibarıyla 200.000'den fazla insanın yaşadığı şehirde 4.500 konutun sular altında kaldığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.



Kurtarma operasyonlarını denetlemek üzere Orsk'a gelen Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, barajın yıkılmasına neden olabilecek inşaat ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel yetkililer barajın 5,5 metreye kadar su seviyelerine dayanabileceğini söylüyor. Ancak belediye başkanı Kozupitsa, Cumartesi sabahı su seviyesinin yaklaşık 9,3 metreye kadar çıktığını duyurdu.



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Orsk'taki yetkililer dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ancak ölümlerin sel nedeni ile olup olmadığı henüz bilinmiyor. Sel felaketi nedeni ile 12 yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşanıyor, 47 köprü ve 106 yol ise ulaşıma kapandı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Ural Nehri’nin buzların erimesiyle su seviyesinin yükseldiğini, Orenburg bölgesi başta olmak üzere 36 bölgenin sel altında kaldığını duyurmuş ve yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.



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Kazakistan'da şiddetli yağışlar ve karların erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78’i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 bin 255’i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, bin 300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazak yetkililer, bölge halkını güvenlik önlemlerine uyulması ve izinsiz bir şekilde geçici barınaklardan ayrılmamaları konusunda uyardı.

