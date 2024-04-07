Önce Sahra fırtınası şimdi de kan yağmuru! İspanya'ya gidecek turistlere uyarı...

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Avrupa'ya giden turistlerin gözde rotalarından biri olan İspanya'da serin hava yerini sıcak hava dalgasına bıraktı, sıcaklıklar bazı yerlerde 30 dereceye kadar yükseldi. Ancak bu değişim, ülkenin güneydoğusundaki bölgeleri adeta kızıla boyayan 'Sahra tozu' fırtınasına neden oldu.



Geçtiğimiz haftalarda Kanarya Adaları'nda hayatı felç eden Sahra fırtınası, hava ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu, 400'e yakın uçuşun iptal edildi.

KAN YAĞMURU UYARISI! 'AKCİĞER VE SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLABİLİR'

Meteoroloji uzmanları şimdi de 'Calima' adıyla da anılan toz fırtınasının yağmurla birleşip 'kan yağmuru' oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Görüş mesafesinin kısıtlı olacağını vurgulayan uzmanlar, toz fırtınasının akciğer ve solunum sorunlarına yol açabileceğini bu nedenle de turistlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.



İngiliz medyası da bölgeyi ziyaret edecek turistlerin, ulaşım sorunlarına, sefer iptallerine ve olası sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini yazdı.

İspanya Meteoroloji AJansı Aemet de toz fırtınası ve yağmurun birleşeceğini belirtti ve bugün adeta çamur yağabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Yağmurların Navarra, La Rioja, kuzey Aragon, Madrid bölgesi, Extremadura ve Batı Endülüs'te etkili olması bekleniyor.

TARİHİ BİR DURUM

Yerel medyada Sahra Çölü'nden gelen 'olağanüstü toz bulutunun' çok nadir görüldüğü bu nedenle de tarihi bir olayın yaşandığı yazıldı. Solunum sorunu olan insanların çok fazla sokağa çıkmaması gerektiği vurgulanan haberlerde yoğun sis nedeni ile uçuşların yeniden ertelenebileceği öne sürüldü.



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Calima, özellikle Kanarya Adaları'nda ve bazı diğer Akdeniz ülkelerinde görülen bir meteorolojik olaydır. Calima, Sahra Çölü'nden esen sıcak ve kuru rüzgarların, yüksek atmosferdeki bir sistem tarafından taşınarak Atlas Okyanusu üzerinden Kanarya Adaları'na ve bazen diğer bölgelere ulaşması sonucu oluşur.

Calima, yoğun bir şekilde kum, toz ve diğer partiküllerin havaya karışmasıyla atmosferde bulutların ve görüş mesafesinin azalmasına neden olur. Bu durumda hava genellikle bulanık, sisli ve kumlu bir görünüm alır. Ayrıca, Calima sırasında hava sıcaklıklarında belirgin bir artış da görülebilir.

Kanarya Adaları'nda Calima'nın etkileri genellikle sağlık sorunlarına, özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca, bu olay tarım ve ulaşım üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir.

