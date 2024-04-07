Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Netanyahu Biden'ın tehdidine boyun eğdi: 'Bunu yapacağız Joe'

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İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık Hükümeti, Doğu Akdeniz'deki hayat kurtarma misyonuna katılmak üzere bir Kraliyet Donanması gemisinin konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Gazze'ye bir deniz yardım koridoru kurulması için askeri ve sivil destek paketini açıklıyor. Yeni Birleşik Krallık yardımları ve İngiliz uzmanlığıyla birlikte Kıbrıs'tan Gazze'ye uzanan ve birçok ortak hükümetimiz ve BM tarafından desteklenen uluslararası bir insani yardım deniz koridorunun kurulmasına destek verecek olan geminin Mayıs ayı başında faaliyete geçmesi bekleniyor” denildi.
YARDIMLARA 9.7 MİLYON STERLİN DESTEK
Bakanlık, teslimatın yapılması ve yardımın üst seviyeye çıkarılması için 9.7 milyon sterlin finansmanın taahhüdünü vererek, “Savunma Bakanlığı'nın Kraliyet Donanması gemisinin yanı sıra Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi de yardım teslimatları için 9.7 milyon Sterlin; forkliftler ve depolama birimleri gibi koridora lojistik uzmanlık ve ekipman desteği; ve umutsuzca ihtiyacı olan insanlara ulaşan yardım seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için uzmanlık taahhüdünde bulunuyor” dedi.
ABD'li yayın kuruluşu CNN, ABD başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu arasında geçen telefon konuşmasının detaylarını okuyucuları ile paylaştı ve Netanayhu'nun Biden'ın tehditlerine hızlı yanıt verdiğini yazdı.
CNN'e göre Biden telefon görüşmesinde Netanyahu'nun derhal yapmasını istediği şeyleri şöyle sıraladı: Kuzey Gazze'ye giden Erez geçiş kapısının açılması, İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının açılması ve Kerem Şalom üzerinden gelen malzeme miktarının önemli ölçüde artırılması.
Netanyahu Biden'ın talimatlarına tek cümle ile cevap verdi: "Joe, bunu yapacağız."
Ancak Biden sadece bununla ikna olmadı Netanyahu'ya hamlelerini akşama kadar duyurması konusunda ısrar etti. İsrail kabinesi aynı akşam kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardımın artırılmasına yönelik bu üç tedbiri onayladı.
IDF, Gazze Şeridi'nde dört askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. IDF verilerine göre 6 aydır devam eden savaşta 604 asker, yedek asker ve yerel güvenlik görevlisi öldürüldü, 3 bin 193 kişi de yaralandı.
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yapılan ateşkes görüşmeleri bugün Kahire'de devam edecek. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın temel taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı. Naim, “Talep ettiğimiz şey herhangi bir müzakerenin parçası olmamalı. Çünkü ateşkes için müzakere ettiğimizde bu ateşkese doğru gittiğimiz anlamına gelir. Ateşkesi müzakere ediyorsak, bu 7 Ekim’den sonra Gazze’yi işgal eden İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’ni terk etmesi gerektiği anlamına gelir” dedi.
İsrail henüz kendi delegasyonunu göndereceğini resmi olarak duyurmadı ancak Axios'un haberine göre İsrail savaş kabinesi, dün gece Tel Aviv'deki büyük protestoların ardından müzakereleri tekrar görüşmek için bu sabah toplanma kararı aldı.
İsrail, Hizbullah'ın kendilerine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının doğudaki Baalbek kentinde Hizbullah'a ait bir askeri kompleksi ve diğer üç tesisi vurduğu belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde de tepkilere neden oluyor. İsrail halkının hükümet aleyhinde gösterileri birçok şehirde devam ederken, Hayfa şehrinde düzenlenen gösteride İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet’in eski Başkanı Ami Ayalon konuşma yaptı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Ayalon, “Gazze’deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor. Askerler, öfke ve nefret dolu bir halkın polis gücü haline geliyorlar” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşın ertesi gününü tartışmama kararını bir felaket olarak yorumlayan Ayalon, "Siyasi bir hedef olmadan savaş, kimsenin sonunu bilmediği sürekli bir savaşa dönüşür” ifadelerini kullandı.
İsrail’in dört bir yanında hükümet aleyhinde protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto etti.
Erken seçim çağrısında bulunan kalabalık, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail bayrakları ve hükümet aleyhinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran sloganlar attı.
İsrail polisin göstericilere müdahale etmesinin ardından yaşanan arbedede yere düşen 2 kadına sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, bir göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Protestocular farklı noktalarda ateş yaktı.