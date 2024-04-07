Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Netanyahu Biden'ın tehdidine boyun eğdi: 'Bunu yapacağız Joe'

İngiltere, Gazze’ye yardım için donanma gemisi gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık Hükümeti, Doğu Akdeniz'deki hayat kurtarma misyonuna katılmak üzere bir Kraliyet Donanması gemisinin konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Gazze'ye bir deniz yardım koridoru kurulması için askeri ve sivil destek paketini açıklıyor. Yeni Birleşik Krallık yardımları ve İngiliz uzmanlığıyla birlikte Kıbrıs'tan Gazze'ye uzanan ve birçok ortak hükümetimiz ve BM tarafından desteklenen uluslararası bir insani yardım deniz koridorunun kurulmasına destek verecek olan geminin Mayıs ayı başında faaliyete geçmesi bekleniyor” denildi.



YARDIMLARA 9.7 MİLYON STERLİN DESTEK



Bakanlık, teslimatın yapılması ve yardımın üst seviyeye çıkarılması için 9.7 milyon sterlin finansmanın taahhüdünü vererek, “Savunma Bakanlığı'nın Kraliyet Donanması gemisinin yanı sıra Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi de yardım teslimatları için 9.7 milyon Sterlin; forkliftler ve depolama birimleri gibi koridora lojistik uzmanlık ve ekipman desteği; ve umutsuzca ihtiyacı olan insanlara ulaşan yardım seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için uzmanlık taahhüdünde bulunuyor” dedi.