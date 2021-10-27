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Rusya'da koronavirüs ölümleri rekor kırdı!

#Koronavirüs#RUSYA#Kovid-19
Rusyada koronavirüs ölümleri rekor kırdı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 1123 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kaydedilirken toplam ölü sayısı 234 bine yaklaştı.

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Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 36 bin 582 artarak 8 milyon 352 bin 601'e, iyileşen sayısı ise 29 bin 151 artışla 7 milyon 242 bin 735'e yükseldi.

Son 24 saatte 1123 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 233 bin 898 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 789 artarak 1 milyon 786 bin 570'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 91 artışla 30 bin 963'e çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ülkede, 25 Ekim'de 37 bin 930 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı, dün de 1106 can kaybı kaydedilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

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