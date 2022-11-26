Rusya’da genel seferberlik tedirginliği

Haberin Devamı

Ukrayna’ya açılan ilan edilmemiş savaşta Putin’in belirlediği hedeflere bir türlü ulaşamayan Rus ordusunun geçen eylül ayındaki kısmı seferberliğin ardından yıl sonuna kadar milyonlarca kişiyi kapsayan yeni genel seferberlik ilan edileceği iddiası, ülkede tedirginlik yarattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in genel seferberlik ilan etmeye hazırlandığını duyuran “pravda.ru” haber sitesi, “Rusya her gün Batı tarafından biraz daha köşeye sıkıştırılmak isteniyor.

SOSYAL MEDYA

Bu durum karşısında Devlet Başkanı Putin federal meclise hitaben yıl sonuna kadar yapacağı konuşmasında ülke çapında genel seferberlik ve ekonomide savaş hali devlet planlaması modeline geçiş kararı aldığını açıklaması bekleniyor” satırlarına yer verdi. Perşembe günü yayılan genel seferberlik iddiası bir anda Rusya’nın bir numaralı gündem maddesi oldu. Sosyal medyada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Gerektiğinde silah altına alınabilecek 25 milyon yedek asker var” demesi hatırlatıldı.

Haberin Devamı

KREMLİN YALANLADI

Konunun ciddi sosyal boyut kazanmaya başlamasıyla Kremlin tarafından da açıklama yapıldı. Başkan Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında iddiayı yalanlayarak, “Savunma Bakanlığı adına konuşmam doğru olmaz, ancak Kremlin’de yeni bir seferberlikle ilgili hiçbir planlama yapılmıyor” dedi. Rusya lideri Putin’in 21 Eylül’de ilan ettiği ve 300 bin kişinin silah altına alındığı kısmı seferberliğe üç gün kala yine Sözcü Peskov herhangi seferberlik planlanmadığını söylemişti.

Öte yandan Kremlin Sarayı’nda oğullarını Ukrayna savaşında kaybetmiş bir grup anneye hitap eden Putin, “internette gördükleri her şeye inanmamaları gerektiği” yönünde uyarıda bulundu. Putin, kadınlardan birini “Oğlunuz bir hiç için ölmedi” diyerek teselli etti.

ZELENSKİ’DEN ‘DİPLOMASİ’ MESAJI

Rusya’da yeni seferberlik konuşulmaya başlandığı sırada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den ilginç bir açıklama geldi. İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte ilk defa savaşın diplomatik yolla çözüme kavuşturulmasına yeşil ışık yakan Zelenski, “Bize Ukrayna’nın Kırım Yarımadası dahil kendi topraklarımızı diplomasi yoluyla geri alabileceğimizin teminatı veririlirse, biz elbette savaşmak yerine bu yolu seçeriz. Savaşı bitirmeyi kabul ederiz. Ancak dünyada hiç kimse karşımıza çıkıp toprak karşılığında Rusya ile barış önerisinde bulunmasın. Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmez” ifadesini kullandı.