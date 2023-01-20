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Rusya'da dikkat çeken görüntü... Moskova'ya koruma kalkanı

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#Rusya#Ukrayna#Hava Savunma Sistemi
Rusyada dikkat çeken görüntü... Moskovaya koruma kalkanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 17:18

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Moskova'da yer alan önemli kamu binalarına hava savunma sistemleri yerleştirdiği görüldü. Rus yetkililer konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Batı medyası Moskova'da Ukrayna'nın gerçekleştireceği büyük bir saldırıya ilişkin endişelerin derinleştiğini iddia etti.

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24 Şubatta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılına girmek üzereyken Ukrayna müttefikleri Kiev'e askeri yardımlara ağırlık vermeye başladı.

Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz ve Batı'nın yaptığı ağır silah yardımı Rusya'da alarma neden oldu.

KAMU BİNALARINA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Kiev yönetiminin başkente tam ölçekli bir saldırı gerçekleştireceğine yönelik endişeler derinleşirken, Ukrayna ordusunun misillemelerine karşı önlemler alan Rusya son olarak kritik kamu ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova dışında bulunan konutunun bahçesine Pantsir yerleştirildiği belirtildi.

Rusyada dikkat çeken görüntü... Moskovaya koruma kalkanı

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise kritik öneme sahip kamu binalarının üzerine de aynı sistemin yerleştirildiği görüldü.

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DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Rus yetkililer konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ancak Rus yanlısı Telegram kanalı 'Military Informant' dikkat çeken bir itirafta bulundu ve bunun 12 milyon nüfuslu Moskova'nın şu anda savunmasız olduğunun bir kanıtı olduğunu kabul etti .

PUTİN ACİLEN EMİR VERDİ

Batı medyasında yer alan haberlerde Rus yönetiminin başkent için endişeli olduğu belirtildi ve Putin'in acil bir kararla Moskova'nın savunmasının güçlendirilmesini istediğini öne sürdü.

Rusyada dikkat çeken görüntü... Moskovaya koruma kalkanı

SABOTAJ ENDİŞESİ

Kiev yönetimi şimdiye kadar Rusya üzerinde sadece sınırlı hava saldırıları gerçekleştirdi ancak enerji tesisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşen patlama ve yangın gibi olaylar Ukrayna'nın sabotaj kapasitesine sahip olduğu yönünde yorumlandı.

KREMLİN: SİLAHLAR SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRMEZ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ek tanklar yollamasının savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini ve Ukrayna halkının sorunların yenilerine ekleyeceğini savundu.

Rusyada dikkat çeken görüntü... Moskovaya koruma kalkanı

Öte yandan, aralarında İngiltere ve Hollanda’nın da olduğu bir dizi ülke de Ukrayna'ya yeni yardım paketi sözü verdi.

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Daha önce Estonya’daki bir askeri üste bir araya gelen 11 ülkenin temsilcileri ise Ukrayna’nın yeni bölgelerde hakimiyet kurması ve Rusya’nın ilerlemesinin durdurulması hedefiyle silah yardımlarını artırmaya karar vermişti.

İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve Slovakya, Kiev yönetimine daha çok destek sözü vermişti.

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#Rusya#Ukrayna#Hava Savunma Sistemi

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