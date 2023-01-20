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Yunan Başbakandan dikkat çeken geri adım: 'Erdoğan ile konuşarak sorunları çözebiliriz'

Güncelleme Tarihi:

#Miçotakis#Yunanistan#Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 14:28

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Davos zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile savaşmayacaklarının altını çizerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm bulmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Davos Zirvesi olarak da bilinen 53. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FARKLILIKLARIMIZI KONUŞARAK ÇÖZMENİN MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Perşembe günü düzenlenen bir oturumda Türkiye ile ilişkilere değinen Yunan Başbakan, her zamanki Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının aksine, Ankara ile aralarındaki farklılıkları konuşarak çözmenin mümkün olduğunu düşündüğünü belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm bulmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Yunan Başbakandan dikkat çeken geri adım: Erdoğan ile konuşarak sorunları çözebiliriz


"TÜRKİYE İLE SAVAŞMAYACAĞIZ"

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"Türkiye ile savaşmayacağız" diye net bir ifade kullanan Miçotakis, "Makul yetişkinler olarak Türkiye ile oturup Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları çözebilmeliyiz." dedi.

Ege'deki durumun coğrafyası nedeniyle karmaşık bir mesele olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile benzer anlaşmazlıkları çözmeyi başardığını söyledi.

"SEÇİMDEN HANGİ HÜKÜMET ÇIKACAK BİLMİYORUM AMA..."

Tıpkı kendi ülkelerinde olduğu gibi bu sene Türkiye'de seçim olacağını belirten Miçotakis, "Türkiye'deki seçimlerden hangi hükümetin çıkacağını bilmiyorum ama kesinlikle gerilimi düşürmenin, ortak çıkarlar üzerinde çalışmanın yolları olduğunu düşünüyorum. Bunu medeni bir şekilde yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yunan Başbakandan dikkat çeken geri adım: Erdoğan ile konuşarak sorunları çözebiliriz

GERİ ADIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis son dönemde yaptığı açıklamalarla Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında "Türkiye’ye F-16 uçağı satışı yapmayın" çağrısında bulunan Yunan Başbakan katıldığı her uluslararası platformda Türkiye'yi şikayet etmeye devam etmişti.

Miçotakis'in Davos zirvesinde geri adım atıp, ılımlı mesajlar vermesi dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'A SORULDU

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yunan başbakanın sözleri soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in açıklamaları için "Miçotakis bu tür şeyleri söyleyebilir ama bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce Lozan ve adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Ne yapıyorlar adaları silahlandırıyorlar. Lozan ve diğer anlaşmalara ters adımlar atılıyor. Bunlarla ilgiligerekli adımları biz zamanı geldiğinde söylüyoruz. Onlar da artık başlarının çaresine bakacaklar" ifadelerini kullandı.

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