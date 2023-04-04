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Rusya yanlısı parti hızlı yükseldi... Bulgaristan'da sandıktan yine seçim çıktı

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#Bulgaristan#Seçim#Sandık
Rusya yanlısı parti hızlı yükseldi... Bulgaristanda sandıktan yine seçim çıktı
Muhammed Kafadar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Bulgaristan’da önceki günkü erken seçim sonuçları yıl bitmeden yeniden sandık kurulabileceğine işaret ediyor. Beklendiği gibi GERB ve PP sandıktan ilk iki sırada çıktı. Rusya yanlısı Yeniden Doğuş üçüncü parti oldu, Türklerin desteklediği HÖH oylarını arttıramadı.

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Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’da iki yılda kurulan beşinci sandıktan da net bir hükümet formülü çıkmadı. Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) hedefinin gerisinde kalırken, oylarını en çok Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) arttırdı. Seçimlerin galibi ise eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar-Demokratik Güçler Birliği (GERB-UDF) ittifakı oldu.

NATO KARŞITLARI GÜÇLENDİ

Pusulaların yüzde 99’u sayılmışken oyların yüzde 26.5’ini aldığı açıklanan muhafazakâr GERB-UDF’nin 49’uncu meclise 71 vekil göndereceği hesaplanıyor. Batı yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı yüzde 24.6 oy ile 69 vekil çıkarmaya hak kazandı. NATO ve AB karşıtı ‘Yeniden Doğuş’ önceki seçimde yüzde 10 olan oy oranını yüzde 14’ün üzerine taşıyarak üçüncü parti oldu. Bu sonuçla önceki dönem 13 olan vekil sayısını 38’e çıkardı.

HÖH ARADIĞINI BULAMADI

Liberal HÖH önceki seçime yakın bir sonuçla oyların yüzde 13’ünü topladı, ancak parlamentoda dördüncü sıraya geriledi. Devlet televizyonunun projeksiyonuna göre HÖH’ün bu dönem 37 vekille temsil edilmesi bekleniyor. Parti 48’inci mecliste 36 koltuğa sahipti. Bunlar dışında iki parti daha yüzde 4 barajını aşarak 240 üyeli parlamentoya girmeye hak kazandı. 6.5 milyon nüfuslu Bulgaristan’da, yolsuzlukla suçlanan eski Başbakan Boyko Borisov’un koltuğunu kaybettiği 2021’den beri kalıcı bir hükümet kurulamıyor. Kesin sonuçların ilanının ardından Borisov’a dördüncü hükümetini kurma görevi verilecek. Ancak PP’nin Harvard mezunu lideri Kiril Petkov, kendisinin de bizzat yer aldığı protestoların hedefi olan GERB ile çalışmaya kapıyı kapattı. Seçim sonrası ilk değerlendirmesinde HÖH lideri Mustafa Karadayı ise hükümet kurulması için her türlü çabayı göstereceklerini ilan etti.

RUS ETKİSİ ARTIYOR

AB ve NATO üyesi olsa da tarihsel olarak Rusya ile de güçlü bağları bulunan ülkede Moskova’nın etkisi artıyor. Rusya’ya yakın Yeniden Doğuş lideri Kostadin Kostadinov ilk açıklamasında, “Bir hükümet kurulması, ABD büyükelçisinin ne kadar aktif olacağına bağlı” diyerek Washington’u ülke içişlerine karışmakla suçladı. 

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YURTDIŞI OYLARDA HÖH 1 NUMARA

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HÖH, Bulgaristan dışından en çok oyu toplayan parti oldu. 61 ülkede sandık başına giden Bulgarların yüzde 36’sı reylerini HÖH’den yana kullandı. HÖH, Türkiye’de ise sandığa giden seçmenin yüzde 92’sinin oyunu aldı. Ancak çifte vatandaşlık sahibi 300 bin seçmenin bulunduğu Türkiye’den çıkan 59 bin oy, 100 bin hedefinin oldukça gerisinde kaldı.

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#Bulgaristan#Seçim#Sandık

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