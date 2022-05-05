Rusya: Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağı düşürüldü

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri sürüyor. Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef alan Rusya, Mikolayiv'de bulunan büyük bir mühimmat deposunu vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki askeri operasyonu devam ediyor. Rus Havacılık Kuvvetleri’ne ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzeler, Kirovograd kenti yakınlarında bulunan Kanatovo askeri hava üssündeki havacılık ekipmanını, Mikolayiv'deki büyük bir mühimmat deposunu ve Zhovtneve yakınlarındaki Ukrayna askeri teçhizatı için önem arz eden yakıt depolama tesisini imha etti.





Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konashenkov yaptı



32 KOMUTA MERKEZİ VE 5 MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 17. ayrı tank tugayının komuta karakolu, 4 insan gücü ve askeri teçhizatların yoğun olduğu bölgelerin yanında Kramatorsk yakınlarındaki bir askeri havaalanında bulunan 2 askeri teçhizat deposu da vuruldu.

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Rus Havacılık Kuvvetleri’ne bağlı operasyonel taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna’nın 93 insan gücü ve askeri ekipmanının bulunduğu alanı hedef aldı. Topçu birlikleri 32 komuta merkezini, 5 mühimmat deposunu, 403 kaleyi, çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlarla birlikte 51 Ukrayna topçu mevzisini de vurdu.



Saldırılar, 600'e kadar milliyetçinin yanı sıra 61 silah ve askeri teçhizatın yok edilmesiyle sonuçlandı.



3 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ



Rus hava savunma araçları, Zmeiniy Adası yakınında bir Su-24, Herson bölgesinde bir Su-27 ve Dnipropetrovsk bölgesi yakınında da bir Su-25 olmak üzere 3 Ukrayna uçağını düşürdü. Gece boyunca birçok noktada 14 insansız hava aracı imha edildi.



Tarasovka ve Vasiliev yakınlarındaki 2 Smerç çok namlulu roketatar sistemi de yok edildi. Toplamda 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 834 tank ve askeri araç, 325 çok namlulu roketatar sistemi, bin 306 saha ve havan topçusu ve 2 bin 646 özel askeri araç yok edildi”



Ukrayna’da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı



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RUS HELİKOPTERİNİN ENKAZI ÇIKARILDI

Öte yandan Ukrayna’da yoğun çatışmaların yaşandığı Kiev bölgesinden Rus askerlerinin çekilmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri’nde Ukrayna ordusu tarafından vurulan Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı bulundu. Helikopter, Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından botlarla kıyıya çekilerek nehirden çıkarıldı.







Gözden Kaçmasın Yardımcı pilottan yolculuğun ortasında şoke eden itiraf! Haberi görüntüle

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna ait bin 92 tank, 169 çok namlulu roket sistemi, 83 hava savunma sistemi, 196 uçak, 155 helikopter ve 312 insansız hava aracı imha edilirken, 24 bin 700 Rus askeri öldürüldü.