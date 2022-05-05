Putin’in şefi konuştu: Zafer bizim olacak!

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Putin'in dünyaya korku salan Wagner paralı askerlerini yöneten 'şefi', Batı'yı tehdit ederek “Zafer bizim olacak” dedi ve Rusları 'üçüncü dünya pisliği' olarak gören ülke ve kişilere 'acınası nesli tükenmekte olan sapıklar' suçlamasını yöneltti.

Rus bir iş insanı ve Vladimir Putin'in yakın bir dostu olan Yevgeny Prigozhin, Kremlin sarayının yemek davetlerini düzenleyen catering sözleşmelerinin sahibi olması nedeniyle 'Putin'in şefi' olarak anılıyor.

Putin'in şefi ve özel ordusunun baş finansörü Yevgeny Prigozhin

60 yaşındaki Prigozhin'in aynı zamanda Wagner Grubu'nun baş finansörü olduğuna inanılıyor.

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PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU

Paralı asker grubu, başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında Putin'in özel ordusu gibi hareket ediyor.

Kremlin ile yaptığı geçmiş catering sözleşmeleri nedeniyle genellikle 'Putin'in şefi' olarak anılan Yevgeny Prigozhin, bu hafta The Guardian'da yer alan demecinde Batı’ya ateş püskürdü.

Ukrayna'da savaşan Wagner askerleri böyle görüntülendi

İş insanı zehir zemberek açıklamasında "Rusları, Malilileri, Orta Afrikalıları, Kübalıları, Nikaragualıları ve diğer birçok halkı ve ülkeyi üçüncü dünya pisliği olarak gören, ölmekte olan bir Batı medeniyetisiniz. Bizse milyarlarca kişiyiz ve zafer bizim olacak!" dedi.

Prigozhin'in bu öfke dolu açıklaması, The Guardian'ın, Wagner Grubu'nu Mali'deki yaklaşık 300 sivilin katledilmesiyle ilişkilendirdiği anlaşılan kanıtları yayınlamasından sonra geldi.

MALİ'Yİ DE KARIŞTIRDILAR!

Wagner paralı asker grubu, dünya çapında bir dizi çatışma ve acımasız cinayetle bağlantılıydı ve yaygın olarak Putin'in özel ordusu olarak faaliyet gösterdiği, kirli işlerini Moskova ile resmi bir bağı olmadan yürüttüğü düşünülüyor.

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Wagner savaşçılarının Mali'de konuşlandırıldığı, 2020 askeri darbesinde ülkenin hükümetini deviren cuntaya yardım ettiği biliniyor.

Son haftalarda Mali'de insan hakları ihlalleri, Fransız güçlerini itibarsızlaştırmak için tasarlanmış sahte mezarlar ve çoğu sivil olan yaklaşık 300 kişinin katledilmesi gibi olaylar ortaya çıktığında, Wagner Grubu ve Malili askeri müttefiklerinin bu durumdan sorumlu olduğu iddia edildi.

Wagner grubu Mali'deki olaylarda da başroldeydi...

Bu paralı askerler Ukrayna'ya yönelik saldırıya katılmadan önce bile, Rusya, onları en az yarım düzine Afrika ülkesinde askeri operasyonlara konuşlandırmıştı.

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KREMLİN REDDEDİYOR

Wagner Grubu kendisini özel bir askeri grup olarak tanıtıyor ve Kremlin Wagner’le herhangi bir bağlantısı olduğunu, hatta bazen bu grubun var olduğunu bile reddediyor.

Ancak Wagner'in Rus çıkarlarına olan bağlılığı, şu anda Donbass bölgesine saldıran Rus kuvvetleri arasında yer aldığı Ukrayna'da belirginleşti. Grubun ürpertici beyaz kafatası amblemini giydiği görülen üniformalı savaşçılarının Ukrayna’da olduğu belgeli.

Prigozhin ve Putin'in dostluğu uzun yıllara dayanıyor... Ancak ikisi de Wagner bağlantılarını reddediyor - Fotoğraf: Rus haber sitesi Vedomosti

Prigozhin, The Guardian'a verdiği röportajda, "Wagner Grubu mevcut değil" diye ısrar ederek ve Mali'de meydana gelen olayları "kolektif Batı tarafından, yani ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yerleştirilen terör örgütlerine" bağlayarak özel askeri şirketine dair her iddiayı reddetti.

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Ancak Wagner Grubu amblemi taşıyan savaşçılar, işgalin başlamasından bu yana doğu Ukrayna'da fotoğraflandı ve paralı askerlerin Malili askeri yetkilileri ve askerleri sivil halka karşı kışkırttığına dair yaygın raporlar var.

GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ KANITLADI

Ukrayna'nın doğusundaki Popansa kasabasından alınan drone görüntüleri, Ukraynalı askerlerle yoğun sokak çatışmalarına katılan bir Rus ekibini gösteriyor. Bu ekip bir eve baskın düzenledi ve teslim olmaya zorlamadan önce el bombası attı.

Görüntüler, İngiltere istihbaratının bugün Rus kuvvetlerinin Donbass mücadelesinde "savunmayı kırmak ve ivme kazanmak için mücadele ettiğini" ve bunun sonucunun genel savaş için çok önemli olduğunu söylediği sırada ortaya çıktı.

Donbass'ta görüntülenen bir Wagner askeri...

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Wagner paralı askerlerinin görüntüleri ilk olarak, Ukrayna'dan yüz binlerce izleyiciye sahip olan ve Kırım'da yaşayan Boris Rozhin adlı Rus yanlısı bir blog yazarı olan 'Albay Cassad'ın Telegram kanalında yayınlandı.