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Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

#Vinnytsia#Ukrayna Savaşı#Rusya
Rusya, Ukraynanın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda ölü sayısı artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenler arasında çocukların olduğu da belirtiliyor.

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Rusya, Ukrayna'ya sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı Ukrayna'ya salduran Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini vurdu.

Ukrayna Acil Durum Servisi, tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukraynanın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ZELENSKİ AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Bu açıklamadan dakikalar sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ölü sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü söyledi.

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Saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski şu ifadeleri kullandı; 

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'Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor ve askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil hedeflere roketlerle hedef alıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir?'

Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, ön bilgilere dayanarak füzelerin iş merkezine isabet ettiğini ve binalarına zarar verdiğini, bir otoparkta ve araçlarda yangına yol açtığını aktardı.

Rusya, Ukraynanın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KARADENİZ'DEN 7 FÜZE

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bölge Karadeniz'den ateşlenen 7 seyir füzesinin hedefi oldu.

Timoşenko bu bilgiyi doğruladı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı, saldırının Karadeniz'de konuşlu denizaltılardan fırlatılan Rus Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aynı habere göre, vurulan bölgenin Sovyet döneminden kalma bir konser salonu olan Premehoy Meydanı'ndaki Subaylar Evi binası olduğu ortaya çıktı.

Rusya, Ukraynanın Vinnytsia kentini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA'DAN AÇIKLAMA YOK

Kremlin sivil bölgenin vurulmasına dair henüz bir açıklama yapmadı.

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Rusya, kısa süre önce Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurmuştu.

Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu AVM'de binden fazla kişinin bulunduğu öne sürmüştü.

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#Vinnytsia#Ukrayna Savaşı#Rusya

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