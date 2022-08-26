Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişi çekildi, dünyanın yüreği ağzına geldi! Zelenski'den ilk açıklama

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde Ukrayna’dan gelen haberler dünyanın büyük çaplı bir şok ve korku yaşamasına neden oldu.

Rus devlet medyasına göre, güney Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tamamen kesilmesinin ardından güvenlik sistemleri devreye alındı. Zelenski, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada dünyayı ve özellikle de BM'yi Ukrayna topraklarından nükleer tesislerin güvenliği konusunda uyardı ve yardım istedi

DÜNYA BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom'un yaptığı açıklamada da şu sözlere yer verildi:

"Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum."

Haberin Devamı

Aynı anda Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil olmak üzere Rus kontrolündeki topraklarda elektrik kesintileri raporları gelmeye başladı.

Devreden çıkan santralde yaşanabilecek bir erime ya da sızıntı tehlikesi dünyayı ikinci bir Çernobil felaketine sürükleyebilir korkusu tesise saatler sonra yeniden elektrik verilmesiyle son buldu.

The Telegraph gazetesinde kullanılan ve tesisin yerini ve konumunu gösteren COPERNICAS, SENTINEL-2 L2A uydu görüntüsü

ZELENSKİ’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Volodimir Zelenski, dün, Ukrayna'nın Rus elindeki Zaporijya nükleer santraline elektrik sağlayan son normal hattın kesilmesinden saatler sonra restore edilmesiyle dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa'nın en büyük tesisi olan reaktör kompleksini elektrik şebekesinden ayıran, yakındaki bir kömür santralinin kül çukurlarında çıkan yangınlardan Rusya ordusunun bombardımanını sorumlu tuttu ve yedek dizel jeneratörlerin güç beslemesini sağladığını ve tesisi güvende tuttuğunu söyledi.

Haberin Devamı

Zelenski dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “İstasyon personelimiz elektrik kesintisinden sonra tepki vermemiş olsaydı, o zaman bir radyasyon kazasının sonuçlarının üstesinden gelmek zorunda kalırdık. Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları bir radyasyon felaketinden bir adım ötede bir duruma soktu.”

Ukrayna lideri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin, 'işgalciler durumu geri dönüşü olmayan noktaya götürmeden önce' birkaç gün içinde siteye erişimlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Tesis silahlı güçler tarafından böyle korunuyor ancak güvenlik endişesi bitmiş değil

Haberin Devamı

NELER YAŞANDI?

Perşembe günü Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakınında çıkan bir yangının reaktörlerini devre dışı bırakmasının ardından güney Ukrayna'nın bazı kısımları elektriksiz kaldı.

Tesisin operatörü perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, komşu kömürle çalışan bir elektrik santralinin kül çukurlarındaki alevler iletim hatlarını iki kez kestiğinde Rus kontrolündeki elektrik santralinin Ukrayna şebekesinden bağlantısının kesildiğini söyledi.

Sanayi kaynakları The Telegraph'a verdiği demeçte, yangının bombardımandan kaynaklandığını söyledi. Ukrayna kesinti için ‘işgalcilerin eylemlerini’ işaret etti.

Santraldeki bir mühendis bu hafta The Telegraph'a Rusya'nın santrali Ukrayna enerji sisteminden kesmek istediğine inandığını söylemişti.