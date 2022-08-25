Putin, kararname ile gözdağı verdi... Ve Rusya dediğini yaptı: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişini çektiler!

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Rus devlet medyasına göre, güney Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik sistemleri kısa bir süre önce devreye alındı.

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom'un yaptığı açıklamada da şu sözlere yer verildi:

"Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum."

Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil olmak üzere Rus kontrolündeki topraklarda elektrik kesintileri raporları gelmeye devam ediyor.

Santralin sorumlusu Energatom'un açıklamasına göre nükleer tesisin üç güç hattı etrafta çıkan yangınlardan zarar gördü. Rusya da güç kesintisini bu gerekçeye dayandırdı.

Ukrayna tarafı bu yangınlardan Rusya'yı sorumlu tutarken, santralin çalışan ve zarar görmemiş bölümlerinin de şebekeden ayrıldığını bildirdi.

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Santralde devreye giren güvenlik özellikleri, Avrupa'nın en büyük nükleer güç tesisi olan tesiste, ciddi kazaları ve radyoaktif maddelerin sızmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Rus kuvvetleri, mart ayı başlarında Dnipro nehri kıyısındaki kompleksi ele geçirerek, komşu kasabalarda yaşanacak radyasyon sızıntısı durumu için iyot tabletleri dağıtmaya başlamıştı.

İşçiler kısa süre önce The Telegraph'a Rus güvenlik güçlerinin BM müfettişlerine güvenlik riskleri hakkında bilgi vermelerini önlemek için tesisteki personele baskı yaptığını ve şiddet uyguladığını yaptığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı (MoD), Perşembe günü nükleer reaktörden sadece 60 metre uzaktaki Rus tanklarının uydu görüntülerini yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rus birlikleri muhtemelen araçları üstteki boruların ve köprülerin altına park ederek gizlemeye çalışıyorlardı" dedi.

Bağımsız bir politika danışmanı ve World Nuclear Industry Status Report koordinatörü Mycle Schneider, konuyla ilgili açıklamasında "Nükleer güvenlik konularını anlayan herkes son altı aydır titriyor" dedi.

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PUTİN'DEN GÖZDAĞI GİBİ HAMLE!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personel sayısının 137 bin arttırılmasını içeren bir kararname imzaladı.

Kararnameye göre 1 Ocak 2023'ten itibaren Rus ordusunun askeri gücü 1 milyon 150 bin 628'e çıkarılacak.

Putin'in 2017 yılında imzaladığı kararnameye göre Rus ordusunun askeri gücü 1 milyon 13 bin 628 olarak belirlenmişti.

Şu anda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil personeli de dahil toplamda 1 milyon 902 bin 758 personeli bulunuyor.

"İYİ DURUMDAYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov'u Kremlin Sarayı'nda kabulu sırasında 2022'nin ilk yarısına ilişkin faaliyetlerin sonuçlarına dair raporları aldı.

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Putin, "Kötü niyetlilerin ve kıskançların bizim için çıkarmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçemiz gereken hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirler de artışta. Son dönemde yüzde 24'lük artış kaydedildi" dedi.

Batılı ülkelerin kendilerine yönelik tüm ekonomik engellemelere rağmen ülkede durumu istikrara kavuşturduklarını anlatan Putin, "Bu, böylesi kötü zamanlarda durumun istikrara kavuştuğunun göstergesidir. Bazı orta vadeli riskler bulunuyor ancak tüm bunların farkındayız" sözlerini kullandı.