Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında bir ilk: Ukraynalı esirlerin tamamı kadın...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Esir
Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında bir ilk: Ukraynalı esirlerin tamamı kadın...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 00:04

Rusya ve Ukrayna arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat’tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 108 Ukraynalı kadının Ruslar tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında bir ilk: Ukraynalı esirlerin tamamı kadın...

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN İLK ESİR TAKASI

Yermak, "Bugün büyük çaplı bir esir takası gerçekleştirildi. Özellikle bizim için özel olan 108 kadını esaretten kurtardık. Bu, tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında bir ilk: Ukraynalı esirlerin tamamı kadın...


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 110 kişinin geri alındığı duyurularak, “Müzakereler neticesinde Şubat 2022'den beri Kiev rejimi tarafından tutulan 72’si denizci olmak üzere 110 kişi iade edildi” denildi.

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında bir ilk: Ukraynalı esirlerin tamamı kadın...


esir takasında Rusya tarafına Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova'nın önderlik ettiğini belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Esir

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve