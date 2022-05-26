Rusya tüm gücüyle saldırıyor... Kilit öneme sahip yol için zamana karşı yarış!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'tan beri son sürat devam eden savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas'a çevirmişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki çatışmalar Severodonetsk-Bakhmut yolunda yoğunlaşmış durumda.

Zira iki ordu tabiri caizse kritik öneme sahip yol için ölümüne mücadele ediyor. Çatışmalar, Rusların bölgedeki önemli hedeflerinden biri olan Severodonetsk'in kıyısına kadar gelmiş durumda.

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Rus güçleri Bakhmut'a giden yolu kontrol altına alırsa kentin tamamen kuşatma altında kalacağı belirtiliyor.

Luhansk bölge ordusu komutanı Serhiy Haidai, 'Kenti ele geçiremiyorlar, o nedenle de askerlerimizi kentten dışarı çıkmaya zorlayıp burayı yok etmeye karar verdiler' dedi.

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Ukraynalı komutan 24 saat bombardıman altında olan Severodonetsk'de Rus güçlerinin havan topu kullanacak kadar yakın mesafeye ulaştıklarını da belirtti.

Haidai, Salı günü kenti hedef alan Rus bombardımanında altı kişinin öldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurulmuş, Rus kuvvetlerinin Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçtiği açıklanmıştı.

BAŞARILI OLURSA KRAMATORSK YOLU AÇILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ülkenin doğusundaki koşulları son derece zor olarak nitelendiriyor.

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Rusya'nın önde gelen isimleri ise uzun bir mücadeleye hazır olduklarının sinyallerini veriyorlar.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya'nın takvimle ilgili bir sorunu olmadığını belirtirken, Savunma Bakanı Sergei Shoigu da saldırının hızının yavaşladığını kabul etti.

Geçtiğimiz saatlerde yolun Rus blokajının olduğu öne sürülmüştü. Ukrayna cephesinden bu iddiaya yalanlama geldi. Haidai, 'Luhansk'ın yolu kesilmedi' dedi.

Ukrayna lideri Zelensky ise Avrupa ülkelerine Rusya karşısında birlik içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Rus ihracatının "bitirilmesi" çağrısı yaptı.

Rusya ülkenin doğusundaki kent ve kasabaları bombalamayı sürdürürken şafak saatlerinde güneydeki Zaporizhzhia kentine de bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda bir kişi öldü, 60'tan fazla ev ve bir alışveriş merkezi zarar gördü. Rusya'nın uzun vadeli planlarının Ukrayna'nın doğusunun yanısıra güneyine de uzandığının bir kanıtı olarak, Putin Rusların güneyde işgal ettiği bölgelerdeki kişilerin Rus vatandaşlığı almalarını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı.

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Donetsk ve Luhansk 2014'te işgal edilmelerinin ardından Ukrayna'dan ayrıldıklarını ilan etmişlerdi. Rusya burada 800 bin kişiye pasaport dağıtmıştı.