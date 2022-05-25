Zelenski'den flaş sözler... Rusya'nın avantajını açıkladı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'tan beri son sürat devam eden savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas'a çevirmişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki son durum ile ilgili Zelenski'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

'RUSYA TÜM GÜCÜNÜ KULLANIYOR'

Rusya'nın Donbas saldırısında 'elinde kalan tüm gücünü' kullandığını belirten Ukraynalı lider 'Oradaki her şeyi yok etmek istiyorlar' dedi ve bir de itirafta bulundu.

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Rusya'nın silah ve teçhizattaki avantajına vurgu yapan Zelenski, 'Bu avantajı engellemek için zaman ve olağanüstü güç gerekiyor' dedi.

RUSYA TOPYEKUN SALDIRI BAŞLATTI

Dün Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurulmuş, Rus kuvvetlerinin Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçtiği açıklanmıştı.

BAŞARILI OLURSA KRAMATORSK YOLU AÇILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.

Gözden Kaçmasın Sadece 3 ayda 9 yılda kaybettiğinden fazla asker kaybetti! Haberi görüntüle

Rus birliklerinin üç koldan bölgeye saldırılar düzenlediği belirtilirken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bu raporları doğrulayan bir açıklama geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre Moskova, yeni bir hamle için güçlerini topluyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna’nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor' dedi.

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İngiliz raporlarına göre, Rusya üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybetti. Sovyetler Birliği'nin Afgan savaşındaki kayıpları yaklaşık 15 bin ölüm, ek olarak 35.478 yaralı ve 311 kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin, Ukrayna’nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, 'Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk'i kuşatma çabalarına devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Vali Gayday ayrıca söz konusu şehirlerde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığını belirtti.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.