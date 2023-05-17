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Rusya taktik değiştirdi, İşte Ukrayna hava savunmasının sırrı...

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#Ukrayna#Rusya#Hava Savunması
Rusya taktik değiştirdi, İşte Ukrayna hava savunmasının sırrı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 16:59

Askeri analistler Rusya'nın Ukrayna savaşında yeni bir taktik uyguladığını öne sürerken, CNN International Ukrayna'nın hava savunmasının sırrını açıkladı.

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Rus komutanlarının son dönemde kafalarını kurcalayan büyük soru şu: Ukrayna'nın hava savunması nasıl birdenbire bu kadar aşılmaz hale geldi?

Rusya sadece bu ay içinde Ukrayna'nın başkentine sekiz füze saldırısı düzenledi. Bunların sonuncusu dün sabah erken saatlerde yapıldı.

Rusya taktik değiştirdi, İşte Ukrayna hava savunmasının sırrı...

PATRİOT İMHA EDİLDİ Mİ, EDİLMEDİ Mİ?

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki farklı noktaların hedef alındığı saldırıda hipersonik "Kinzhal" füzesiyle ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğunu iddia ederken, Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, bu iddiayı yalanlayarak “Patriot'un akıbeti hakkında endişelenmeyin. Patriot’u tek Kinzhal füzesi ile imha etmek imkansız" dedi.

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Ukrayna'nın açıklaması belki biraz abartılı bir ifade olabilir çünkü ABD'li yetkililer Patriot hava savunma sisteminin büyük ihtimalle hasar görmüş olduğuna inanıyorlar.

Rusya taktik değiştirdi, İşte Ukrayna hava savunmasının sırrı...

BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE NE DEĞİŞTİ?

Yakın zamana kadar çoğu askeri analist, hatta ABD savunma yetkilileri bile Ukrayna'nın hava savunmasından şüphe duyuyordu. Ancak bu endişelerin üzerine Ukrayna 84 füze saldırısını atlattı üstüne üstlük Rusya'nın 'durdurulamaz' olarak tanımladığı Kinzhal füzesini imha etti.

Peki sadece bir kaç hafta içinde ne değişti?

ABD'nin en büyük yayın kuruluşu CNN'e göre bu sorunun cevabı ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Patriot hava savunma sistemi bataryaları.

Patriot füze savunma sistemi ABD'nin en etkili hava savunma sistemi olarak kabul ediliyor. Center for Strategic and International Studies'e (CSIS) göre Patriot füzeleri yüksek ve orta irtifa uçakları, seyir füzelerini ve bazı balistik füzeleri vurabilir.

Rusya taktik değiştirdi, İşte Ukrayna hava savunmasının sırrı...

YIPRATMA TAKTİĞİ

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Geçtiğimiz günlerde sızan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine göre Kiev'in cephanesi hızla tükeniyor.

Rusya'nın peşe peşe yaptığı saldırıların aslında bir 'yıpratma taktiği' olduğu ve Moskova'nın asıl amacının Ukrayna'nın askeri stoklarını tüketmek olduğu son günlerde sıkça dile getirilen bir iddia.

BATI'DAN PEŞ PEŞE YARDIM PAKETİ

CSIS'den Ian Williams "Rus taktikleri tam olarak Ukrayna'nın savunma kapasitesini boşaltmayı hedefliyor gibi görünüyor" ifadesini kullanırken Ukrayna'nın Batılı destekçileri Kiev'i beslemeye kararlı görünüyor.

ABD Savunma Bakanlığı 9 Mayıs'ta 1,2 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi duyurdu. İngiltere, Ukrayna'ya yüzlerce hava savunma füzesi göndereceğini doğrularken Almanya da Ukrayna'ya 2,7 milyar Euro değerinde yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bildirildi. 

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#Ukrayna#Rusya#Hava Savunması

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