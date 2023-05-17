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Yunan gazeteden Kılıçdaroğlu analizi! Aşması gereken 3 kilit noktayı açıkladılar: Böyle bir şey son derece şüpheli

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Yunan gazeteden Kılıçdaroğlu analizi Aşması gereken 3 kilit noktayı açıkladılar: Böyle bir şey son derece şüpheli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 11:42

Türkiye Cumhurbaşkanılığı seçiminin ikinci tutu için geri sayıma geçti. Bu dönemde Ankara'daki gelişmeleri anbean takip eden dünya basını avantajın Erdoğan'da olduğunu yazıyor. Süreci yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Nea'dan ise dikkat çeken bir muhalefet analizi geldi. 'Hangi hatalar Kılıçdaroğlu'na birinciliğe mal oldu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan gazete Kılıçdaroğlu'nun aşması gereken üç kilit noktayı yazdı ve 'böyle bir şey son derece şüpheli' yorumunda bulundu.

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Türkiye seçimleri dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor...

Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonrası seçim ikinci tura kalırken dış basın yüzde 49.5 oy alan Erdoğan'ın zafere yakın isim olduğunu belirtiyor.

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Yunan Ta Nea gazetesi son durumu analiz etti ve 'Hangi hatalar Kılıçdaroğlu'na birinciliğe mal oldu?' sorusuna yanıt aradı.

'Kılıçdaroğlu seçmeni ilk turda alınan sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı' diyen Yunan gazete Erdoğan'ın ilk turda zaferi sadece yüzde 0.5 oy ile kaçırdığının altını çizdi.

Yunan gazeteden Kılıçdaroğlu analizi Aşması gereken 3 kilit noktayı açıkladılar: Böyle bir şey son derece şüpheli

Bu sonucun ardından muhalefetin strateji değişikliğine gitmeye hazırlandığını yazan Ta Nea haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu beş puan farkla mağlup etmeyi başarırken, birinci tur galibiyetini yarım puan kaçırdı. Doğal olarak muhalefet kampında durum barut kokarken, iletişim ve strateji açısından ilk değişiklik Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tur için Seçim kampanyasını devralmasıyla gerçekleşti.'

Haberde altılı ittifak içinde iç sorunlar olduğunu yazan Ta Nea bugün bu sorunları çözmek için bir toplantı yapılacağını aktardı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Tüm iç sorunlar çözüme kavuşturulmak üzere tartışılacak ve yeniden birleşik bir cephe olarak ortaya çıkılacak.'

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Muhalefet partilerin liderlerinin Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataları vurguladığını yazan Yunan gazete 'tipik bir örnek ise son on yılda birlikte çalıştığı yöneticileri değiştirmemesi' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iki cephede sorunlar ile yüzleşmek zorunda olduğunu belirten Yunan gazete, 'Birinci cephe, cumhurbaşkanı adayının seçmenleri arasındaki hayal kırıklığı' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda Sinan Oğan seçmenini cezbedecek bir formül bulması gerektiğini belirten Ta Nea, kurmayların bir yol haritası belirlemek için toplanacağını yazdı.

Yunan gazeteden Kılıçdaroğlu analizi Aşması gereken 3 kilit noktayı açıkladılar: Böyle bir şey son derece şüpheli

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Yunan gazete 'Kılıçdaroğlu nasıl kazanır' sorusuna da yanıt aradı.

Kılıçdaroğlu'na zafer kazandıracak üç kilit nokta olduğunun altını çizen Ta Nea 'Cumhuriyetçi lider, takipçilerinin moralini yükseltmek zorunda kalacak' dedi.

CHP'nin kararsız Kürt seçmeni sandığa çekmek zorunda olduğunu belirten Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Üçüncüsü, seçmenin yüzde 5'ini oluşturan Sinan Oğan'ın sağcı milliyetçi destekçilerini kazanmak zorunda kalacak. Ancak böyle bir şey son derece şüpheli. Çünkü birçoğu Kılıçdaroğlu'nu solcu olarak görüyor.'

 

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