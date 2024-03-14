Rusya seçimleri öncesi tansiyon bir anda yükseldi! Milis gruplardan Rus kentleri için çağrı: 1.5 saat içinde boşaltın

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'Özgür Rusya Lejyonu' adlı grup, bugün sınır bölgesindeki sivillere bir buçuk saat içinde kentleri boşaltmaları için çağrıda bulundu ve Rusya'ya geniş çaplı saldırı tehdidinde bulundu.

"ATEŞ AÇACAĞIZ, KENTLERİ BİR BUÇUK SAAT İÇİNDE BOŞALTIN"

Milis grubun üyelerinden Alexei Baranovsky, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Kursk ve Belgorod bölgelerini derhal terk edin. Bir buçuk saat içinde bu bölgedeki askeri hedeflere ateş açacağız" dedi ve amaçlarının yarın Rusya'da düzenlenecek olan seçimleri bozmak olduğunu öne sürdü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Rusya Ulusal Muhafızları bugün yaptıkları açıklama ile Ukraynalı milis grupların Kursk bölgesindeki saldırılarını doğruladı ve saldırılarda iki kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Belgorod bölgesinde imha edilen Rus tankı/AFP

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RUSYA: SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Çoğunluğunu Kremlin karşıtı Rusların oluşturduğu üç ayrı Ukraynalı milis grubu bu hafta ortak bir operasyonla Tetkino köyünü ele geçirdiklerini iddia etmişti. Rusya'dan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ortak düzenlediği operasyonla saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın düzenlediği son hava saldırısında bir kadının öldüğünü ve birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukraynalı milis grupların Spodariushino köyü üzerinden Belgorod bölgesine girmek için yaptıkları saldırıyı püskürttüklerini açıklayan vali operasyonla ilgili daha fazla detay vermedi.



Belgorod'a düzenlenen yeni hava saldırı sonrası gelen görüntüler/AFP

PUTİN: SALDIRILAR SEÇİMİ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı dalgasının bu hafta sonu yapılacak seçimleri sekteye uğratma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

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Yarın başlayacak 3 günlük Genel Seçim öncesinde bugün halka seslenerek tüm vatandaşları sandık başına çağıran Rus lider oyunu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde kullanacağını açıkladı ve “Size karşı açık konuşayım: bugün seçime katılmak vatanseverliğin bir göstergesidir. Bunu, en zor koşullar altında Rusya ile birleşme referandumlarında oy kullanan ve şimdi de seçimlerini yapacak olan Donbas ve Novorossiya sakinleri çok iyi anlıyor." dedi.

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