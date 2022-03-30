Son dakika: Rusya, iki bölgeyi işaret etti: Tüm ana görevler tamamlandı

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Kiev ve Çernihiv'de tüm ana görevlerin tamamlandığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu bölgelerde güçlerin yeniden toplanmasının kritik cephelere odaklanmak ve Donbas'ın 'özgürleştirilmesinin' tamamlanması için olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, operasyonun ilk aşamasında Kiev de dahil olmak üzere bu yönlerdeki tüm yerleşimlerin ele geçirilmesi için düşmanın güçlerini, araçlarını, kaynaklarını ve askeri teçhizatını yoğunlaştırmaya itilmesi planladı" dedi.

İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sonrası Rusya tarafı, sürece destek vermek üzere Kiev ve Çernihiv'deki operasyonları azaltacağını duyurmuştu.

“RUS ORDUSU SALDIRI OPERASYONLARINA YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIRLANIYOR”

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Matuzyanyk, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya odaklandığını ve hala kuşatma altındaki Mariupol ile Luhansk'taki Popasna ve Rubizhne kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını aktardı. Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bazı hareketlerinin gözlemlendiğini ifade eden Matuzyanyk, Ukrayna’nın bunun toplu bir geri çekilme olarak görmediğini belirtti.

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