Rusya kâbusa uyandı... Karadeniz'de sıcak saatler: İlk görüntüler geldi

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

İki tarafında kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş Kırım'dan gelen haber ile bir kez daha dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında vuruldu.

2022'de hizmete giren 65 milyon dolarlık Sergey Kotov'un, işgal altındaki Kırım'daki Feodosia yakınlarında patlayan kamikaze deniz uçağı saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı istihbarat birimi tarafından yapılan açıklamada, Kırım açıklarında Rusya Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Kerç Boğazı’na yakın bir noktada Magura V5 insansız deniz araçları ile vurulan Sergey Kotov adlı Rus gemisinin farklı kısımlarında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan geminin değerinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğu belirtildi.

Saldırının ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu. Yayınlanan görüntüler için İngiliz Daily Mail gazetesi şu yorumda bulundu;

'Bu, Putin'in en modern savaş gemilerinden birinin, bir gecede Ukrayna'nın yıkıcı bir insansız hava aracı saldırısıyla 'vurup batırdığı' şaşırtıcı anı gösteriyor.'

Geminin normalde 80 kişilik mürettebatı var ve gemidekilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kırım'daki Rus yetkililer, saldırı nedeniyle Kırım yarımadası ile Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü’nde karayolu ve tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.