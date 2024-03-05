Ankara'nın hamleleri dünyada manşet... Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da böyle yankılandı: Türkiye savaşa hazır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız' dedi.

Erdoğan'ın sözleri komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Proto Thema 'Erdoğan, Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu' manşeti ile çıktı.

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Haberde 'Erdoğan, askeri operasyonların tırmandırılacağının habercisi olarak yorumlanan bir açıklama yaptı. Özellikle Türkiye'nin Irak'taki PKK teröristlerinin etrafındaki kordonu sıkılaştıracağını ve sorunun bu yaz nihayet çözüleceğini açıkça belirtti' denildi.

Kathimerini 'Erdoğan: Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Ethnos Erdoğan'ın 'Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil, kalbi her yerde atıyor' sözünü öne çıkardı.

In.gr 'Türkiye savaşa hazır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi' dedi.

Haberde 'Başkent Ankara'da kabine toplantısı sonrasında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak PKK'ya atıfta bulunarak, 'Güney sınırında terör oluşumuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürebileceğini düşünenlere yeni kabuslar getirmeye hazırız.' dedi' ifadesine yer verildi.

Apa 'Ankara, Türkiye'yi hedef almak için terörü kullananlara 'yeni kabuslar' yaşatmaya hazır' manşetini attı.

Bugün Ankara'da gerçekleşecek Erdoğan - Abbas zirvesini manşetine taşıyan CNA Gazze'ye yardım ulaştırmanın görüşmenin ana maddesi olacağını yazdı

İSRAİL BASINI ANKARA'DAKİ ZİRVEYİ YAZDI

Görüşme İsrail basınında da geniş yer buldu. Jerusalem Post 'Diplomatik kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da görüşeceğini söyledi' dedi.

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Times of Israel 'Abbas, Ergdoğan ile İsrail-Hamas Savaşı, Filistin Uzlaşma ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek' dedi.

Erdoğan açıklamasında 'Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir Teröristan'la dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız' ifadelerine yer verdi.

KALIN ABD'DE: GÜNDEM SURİYE

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile yapacağı kritik görüşme de dış basında yer buldu.

Al Monitor 'Türkiye istihbarat şefi Kalın, CIA'den Burns ile buluşacak ve ilk ABD ziyaretinde Suriye'yi görüşecek' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türk istihbarat şefinin ABD'li mevkidaşı ve diğer ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşları da yer alacak.'

Kathimerini 'Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeler, Gazze'de ateşkes müzakereleri ve Ukrayna'daki savaş da yer alıyor' dedi.