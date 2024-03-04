Kaan manşetlerden düşmüyor... Yeni sayfa açıldı: Paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip

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Kaan Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak, ilk kez havalandı. İlk uçuşu, test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi.

Tarihi uçuşu yakından takip eden dünya basınının Kaan'a olan ilgisi devam ediyor.

Son olarak Arab News Kaan'ı manşetine taşıdı. 'Türkiye hava kuvvetlerini geliştirme yolunda atılım yapıyor' başlıklı yazıda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Türkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak...

'ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin hava kuvvetlerini geliştirmesini engellemek için elinden geleni yaptı' denilen yazıda ABD'nin Türkiye'ye yönelik izlediği politika şu ifadeler ile eleştirildi;

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'Ülkenin savunma sanayisini geliştirmesi ve NATO müttefikinin sağlamayı reddettiği askeri teçhizatı üretmeye başlaması birkaç yıl aldı. ABD, yakın zamanda Türkiye hava kuvvetleri envanterinde bulunan 90'a yakın F-16 savaş uçağının modernizasyonu için gerekli yedek parçanın teslimatını durdurduğunda da benzer bir tutum benimsemişti. Ankara, savunma teçhizatının tedariğinde yabancı bir ülkeye güvenmenin riskleri olduğunu anladı. Bu nedenle yavaş yavaş savunma sanayini geliştirmeye başladı. Bir Türk savunma firmasıyla imzalanan ilk sözleşme 2010 yılına dayanıyor. Pek çok milli proje de şu anda devam ediyor.'

Türkiye'nin bu yönde attığı adımların meyvelerini topladığına dikkat çekilen yazıda Türk İHA'larının 2020 Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında çok önemli rol oynadığı ve çatışmanın kaderini değiştirdiği belirtildi.

Çok rollü bir milli savaş uçağı olan Kaan, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor...

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'Drone'lar etkinliğini kanıtladıktan sonra diğer ülkeler onları satın aldı. Türk yapımı insanlı ve insansız insansız hava araçlarını satın alan ülke sayısı şu anda 25'i aştı' denilen yazıda Türkiye'nin Kaan ile yeni bir dönemin kapısını açtığına vurgu yapıldı.

Yaşar Yakış imzalı yazıda 'Türkiye, eski Türkçede “imparator”, “kral” ya da “lider” anlamına gelen Kaan isimli ilk savaş uçağının test uçuşuyla artık yeni bir döneme girdi' ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin dünyada kendi beşinci nesil savaş uçağını üreten dört ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen yazıda 'Aviyonik sektörüne aşina uzmanlar, 2030 yılına kadar Türk yapımı Kaan uçaklarının, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarının yerini alabileceğine inanıyor' denildi.

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Aynı yazıda 'Bu test Türkiye'de, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Türk-Amerikan ilişkilerinde paradigmaları değiştirme potansiyeline sahiptir' denildi.