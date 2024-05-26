Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı

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Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Harkiv'den dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir haber geldi.

Rusya kentteki bir süper marketi hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangını söndürme işleminin 16 saatten fazla sürdüğü belirtilerek, “Harkiv'deki bir süpermarkette Rus saldırıları nedeniyle çıkan yangını söndürmek 16 saatten fazla sürdü. Yangın 13 bin metrekareye yayılmıştır. Kurtarma ekiplerinin devam eden kahramanca çalışmaları sayesinde yangın tamamen söndürüldü. Rus bombardımanında 12 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. 16 kişi ise hala kayıp” denildi.

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“RUS ÇILGINLIĞININ BAŞKA BİR TEZAHÜRÜ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlenen saldırıyı ‘Rus çılgınlığının başka bir tezahürü’ olarak nitelendirerek, “Harkiv'e yönelik bu saldırı Rus çılgınlığının bir başka tezahürüdür, bunu ifade etmenin başka bir yolu yoktur. Sadece Putin gibi deliler insanları böylesine aşağılık bir şekilde öldürebilir ve terörize edebilir. Yaralıların ve ölülerin olduğunu zaten biliyoruz. Ailelerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen herkes ihtiyacı olan yardımı alacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hafta arası Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İttifak Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya Batı’nın verdiği uzun menzilli silahları Rusya topraklarına karşı kullanma izni verilmesini talep etti.

Stoltenberg, “Saldırgan Rus kuvvetleri özellikle Ukrayna’nın Harkiv şehri istikametinde hücum ederken, Ukrayna’ya kendisini gerektiği gibi savunma hakkı tanınmalı. Ukrayna’ya özellikle uzun menzilli silah sağlayan müttefik ülkeler koydukları çekinceleri kaldırarak Kiev yönetiminin bu silahları meşru müdafaa çerçevesinde Rusya topraklarına karşı kullanmasına izin vermeli. Kimi ülkeler bu yasağı zaten kaldırdı. Şimdi tüm Batı müttefikleri bu adımı atmalı” dedi.