Rusya dünyaya bu görüntüler ile duyurdu... Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret

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Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırıldığı iddiaları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’i aranan kişi ilan etti.

Bu kararın ardından Rus lider işgal edilen Ukrayna topraklarına ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Uluslararası haber ajanları bu ziyareti 'sürpriz' olarak nitelendirdi ve Rus liderin Mariupol'e gittiğini yazdı.

Rus ajanslarının Kremlin kaynaklarına dayandırdıkları haberlerine göre, Putin helikopterle Mariupol'a uçtu.

Devlet televizyonu RT ise Putin'in ziyaretine ait görüntüleri yayınladı.

Putin, arabasıyla şehrin çeşitli semtlerini dolaşarak molalar verdi ve bölge sakinleriyle görüştü.

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Al Jazeera Putin'in bu ziyareti için 'savaştan bu yana cephe hatlarına en yakın olduğu yer burası' değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in Mariupol ziyareti, UCM'nin Cuma günü Putin hakkında tutuklama emri çıkardığını ve Putin'i yüzlerce çocuğu Ukrayna'dan yasadışı yollardan sınır dışı etmekle suçladığını açıklamasının ardından geldi.

Rus lider, tutuklama emri hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak Kremlin sözcüsü bunu 'geçersiz ve hükümsüz' olarak nitelendirdi ve Rusya'nın UCM tarafından gündeme getirilen meseleleri 'çirkin ve kabul edilemez' bulduğunu söyledi.