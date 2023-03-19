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Ermeni asıllı Rus siyasetçiden skandal Türkiye açıklaması: İstanbul'u geri alalım, Ayasofya kilisesine haçımızı dikelim

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#Semyon Bagdasarov#Türkiye#Dünya
Ermeni asıllı Rus siyasetçiden skandal Türkiye açıklaması: İstanbulu geri alalım, Ayasofya kilisesine haçımızı dikelim
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 09:49

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov skandal bir açıklamaya imza attı. 'Türkiye, Rusya'nın tarihi yurdudur' diyen Rus siyaseçi deprem felaketi sonrası Türkiye'nin zor durumda olduğunu ima etti ve 'Durum değerlendirmesi yapıp topraklarımızı geri alalım' dedi.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye'ye destek için adeta seferber olmuşken Rusya'dan skandal bir açıklama geldi.

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, İstanbul’u işgal edip, Rusya’ya katmayı önerdi.

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'Türkiye, Rusya'nın tarihi yurdudur' diyen Rus siyaseçi deprem felaketi sonrası Türkiye'nin zor durumda olduğunu ima etti ve şu ifadeyi kullandı;

'Durum değerlendirmesi yapıp topraklarımızı geri alalım.'

Bagdasarov 'Konstantinopolis'i (İstanbul) geri alalım. Ayasofya kilisesine haçımızı dikelim' dedi.

Bagdasarov'un katıldığı bir yayında sarf ettiği bu sözler sosyal medyada viral oldu.

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Reddit isimli sosyal medya platformunda yayınlanan o yayına onlarca yorum geldi. Pek çok kullanıcı Rus siyasetçiye tepki gösterdi.

RUSYA AYLARDIR BAKHMUT'U ALMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Bakhmut için verilen kanlı çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kiev güçleri Ukrayna'nın 'doğudaki son kalesi' olarak adlandırılan kenti aylardır Rus saldırılarından koruyor.

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#Semyon Bagdasarov#Türkiye#Dünya

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