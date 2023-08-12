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Rusya Ay’a su aramaya gidiyor

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#Rusya#Ukrayna#Ay
Rusya Ay’a su aramaya gidiyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Rusya, Ukrayna ile yıkıcı savaşa devam ettiği sırada, uzay çalışmalarında lider ülkeler arasında yer aldığını dünyaya hatırlatmak için 47 yıl aradan sonra Ay yüzeyine iniş yapacak küçük bir araştırma istasyonu fırlattı.

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Dün uzaya ulaştırılan aracın 21 Ağustos’ta Ay’ın Kuzey Kutup bölgesine iniş yapması bekleniyor.

UYDUDA SU ARAYACAK

47 yıl sonra yeni Rusya tarihinde ilk defa Ay yüzeyine iniş yapacak ‘Luna-25’ dün dünya yörüngesine çıkartıldı. Luna-25, Sibirya bölgesindeki ‘Vosotçni’ uzay üssünden uzaya fırlatıldı. 1.7 metreye 1.3 metre boyutundaki minik istasyonun Ay misyonuyla ilgili açıklama yapan Rus uzay ajansı Roskosmos’un Başkanı Yirey Borisov, “İstasyon hesaplamalarımıza göre 21 Ağustos’ta Ay’ın Kuzey Kutup bölgesine iniş yapacak. İstasyon burada çalışır konuma geldikten sonra Ay’da SU arama faaliyetlerine başlayacak. Olumlu sonuç alınması durumunda ilerine Ay’da kozmonotların uzun süre kalabileceği istasyonun inşa edilmesinin ilk adımı sayılacak” dedi.            

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#Rusya#Ukrayna#Ay

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