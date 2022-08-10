Ruslara Schengen yasağı mı geliyor

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Rusya Avrupa’da saldırgan bir savaş yürütürken Rusların normal şekilde yaşayabilmeleri, Avrupa’ya seyahat etmeleri doğru değil” dedi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Avrupa’yı ziyaret etmenin bir insan hakkı değil ayrıcalık olduğunu belirterek, “Ruslara turist vizesi vermeyi durdurun” mesajı verdi. Ruslara seyahat kısıtlaması getirilmesi fikri zemin kazansa da bu konuda üzerinde anlaşılmış bir formül yok. Letonya, neredeyse tüm Ruslara vize vermeyi kestiyse de Finlandiya, Avrupa düzeyinde çözümden yana.

FRANSA’DA ŞATOYA ALINMADILAR

Fransız haber ajansı AFP’ye göre Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin arşivlerinin bir kısmının da bulunduğu Vincennes Şatosu’na iki Rus kadının girmesine, “Rus oldukları gerekçesiyle” izin verilmedi. Savunma Bakanlığı, askeri nitelikli binalara girişlerde Ruslara kısıtlama uygulandığını doğruladı.