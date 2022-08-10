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Ruslara Schengen yasağı mı geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Schengen#Yasak
Ruslara Schengen yasağı mı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

Rusya’ya uygulanan seyahat yasakları nedeniyle havayoluyla Avrupa Birliği ülkelerine erişimleri kesilen Rus turistlerin kara sınırlarından yoğun şekilde giriş yapıp kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen bölgesinde istedikleri ülkeye geçmeleri yeni bir tartışma başlattı. Finlandiya’nın başını çektiği bir grup ülke Ruslara turist vizesi verilmesinin durdurulması için bastırıyor.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Rusya Avrupa’da saldırgan bir savaş yürütürken Rusların normal şekilde yaşayabilmeleri, Avrupa’ya seyahat etmeleri doğru değil” dedi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Avrupa’yı ziyaret etmenin bir insan hakkı değil ayrıcalık olduğunu belirterek, “Ruslara turist vizesi vermeyi durdurun” mesajı verdi. Ruslara seyahat kısıtlaması getirilmesi fikri zemin kazansa da bu konuda üzerinde anlaşılmış bir formül yok. Letonya, neredeyse tüm Ruslara vize vermeyi kestiyse de Finlandiya, Avrupa düzeyinde çözümden yana.

FRANSA’DA ŞATOYA ALINMADILAR

Fransız haber ajansı AFP’ye göre Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin arşivlerinin bir kısmının da bulunduğu Vincennes Şatosu’na iki Rus kadının girmesine, “Rus oldukları gerekçesiyle” izin verilmedi. Savunma Bakanlığı, askeri nitelikli binalara girişlerde Ruslara kısıtlama uygulandığını doğruladı.

 

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#Rusya#Schengen#Yasak

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