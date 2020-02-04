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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

Rus taksi sürücüsünden tepki çeken 'koronavirüs şakası'

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Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve 427 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (2019-nCoV) dünya genelinde paniğe yol açarken, Rusya’da bir taksi şoförü ise kimyasal korunma elbisesi ve gaz maskesi giyerek müşterilerine ‘koronavirüs şakası’ yaptı.

Sibirya’nın güneybatısında bulunan Omsk şehrindeki bir taksici, koronavirüsün insanlarda yol açtığı panikten bıktığını belirterek aracına kimyasal koruma elbisesi ve gaz maskesi giyerek bindi. Kimyasal koruma elbisesiyle aracında oturan taksi şoförü, araca binen müşterilerine ‘Çin’den mi geldin’ gibi sorular yöneltti.

Taksi şoförü, daha sonra bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, taksi şoförünün bir kadın müşterisine soru sorduğu daha sonra da panikle maskesini taktığı ve müşterinin de güldüğü görüldü. Ayrıca başka bir müşterinin de, taksi şoförüne güldüğü ve durumu kayda aldığı da göründü.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, bası sosyal medya kullanıcıları taksi şoförünün ‘koronavirüs şakası’na olumlu tepki verirken, bazı kullanıcılar da virüs nedeniyle yüzlerce insanın öldüğünü ve bu konuda şaka yapmanın ‘hoş olmadığını’ belirterek görüntülere tepki gösterdi.

Rus taksi sürücüsünden tepki çeken koronavirüs şakası

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