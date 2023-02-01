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Rus saldırısı her şeyi değiştirdi... Almanya'dan itiraf gibi açıklama

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#Ukrayna Savaşı#ALMANYA#Dünya
Rus saldırısı her şeyi değiştirdi... Almanyadan itiraf gibi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 14:13

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Avrupa'daki savaş 11 aydır kanlı bir biçimde devam ederken Batı yaptırımlar ile Rusya'yı adeta hizaya getirmeye çalışıyor.

Son olarak Ukrayna'ya tank gönderme kararı alan Almanya'da gündem Savunma Bakanı Pistorius'un sözleri.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası askeri harcamalarını radikal bir düzeyde artıran Almanya, zorunlu askerlik tartışmasına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin çiçeği burnunda Savunma Bakanı Pistorius’un zorunlu askerliğin kaldırılmasını hata olarak nitelemesi ve ardından zorunlu askerliğin yeniden olabileceği yönündeki açıklamasından sonra yeni bir tartışma başladı.

Süddeutsche Zeitung’a konuşan Pistorius şu ifadeleri kullandı;

'Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı” dedi. İktidarın küçük ortağı FDP ise zorunlu askerliğe net bir şekilde karşı çıkıyor. Federal Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, “FDP için zorunlu askerlik hizmeti tartışmaya açık bir konu değildir. Bu hayali bir tartışma.'

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Rus saldırısı her şeyi değiştirdi... Almanyadan itiraf gibi açıklama
Ukrayna krizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana pasifist bir eğilimde olan Almanya’da silahlanmayı tetikledi. Alman hükümeti ve ana muhalefet partileri ordunun modernize edilmesi için 100 milyar Euro’luk kaynak sağlanmasında anlaştı... (Fotoğraf: AFP)

Tüm çabaların Alman Ordusu’nun son derece profesyonel bir ordu olarak güçlendirilmesi üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Lindner, ekonomideki vasıflı işçi sorununa dikkati çekti.

Zorunlu askerlik olması halinde bir grubun tamamının eğitimden uzak tutulacağını ve vasıflı işçi açığı göz önüne alındığında bunun tüm ekonomik sektörlerde ‘büyük zarara’ neden olacağını ifade eden Lindner, genç neslin salgında çok şey kaybettiğini ve yeni bir zorunlu hizmet konusunda herhangi bir ‘spekülasyon yapılmaması gerektiğini’ söyledi.

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‘SAVUNMA İÇİN YETERLİ DEĞİL’

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ise Süddeutsche Zeitung’a verdiği demeçte, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi halinde ekonomik açıdan ve toplum için ciddi sonuçlar doğuracağına dikkati çekti.

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Vasıflı eleman sıkıntısının karar alırken önemli rol oynayacağını belirten Zimmermann, 'Prensip olarak, zorunlu hizmetin sona ermesi sadece barış zamanlarında geçerlidir. Gerginlik ya da savunma durumunda yeniden etkinleştirilebilir' dedi.

Ancak Zimmermann, basit bir şekilde “Evet” ya da “Hayır” demenin çok dar bir bakış açısı olacağını vurguladı.

Alman Yedek Askerler Derneği Başkanı Patrick Sensburg, Welt’e verdiği demeçte, dernek olarak zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi için açık bir talepte bulunduklarını söyledi.

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Sensburg, Almanya’nın zorunlu askerlik hizmeti olmadan savunulamayacağını vurgularken, yaklaşık 200 bin asker ve 100 bin yedek askerin acil bir durum için yeterli olmayacağını savundu.

 

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#Ukrayna Savaşı#ALMANYA#Dünya

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