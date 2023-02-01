Belçika devlet kanalından dikkat çeken Erdoğan analizi: Avrupalı liderlerin başaramadığını başardı

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Dünya, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi yakından takip ediyor.

Seçimden çıkacak sonucun Avrupa için de önemli olduğunu vurgulayan Belçika devlet kanalı RTBF dikkat çeken bir Erdoğan analizi yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer Avrupalı ​​liderlerin başaramadığını başaran, somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider olarak tanımlandığı haberde Brüksel Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Firouzeh Nahavandi'nin görüşlerine yer verildi.

Erdoğan'ın diğer Avrupalı ​​liderlerin aksine, hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Nahavandi, şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan, dengeli siyasetiyle somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider.'

RTBF'in internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'deki seçimin olası ekonomik sonucunu da masaya yatırıldı.

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Türkiye'nin çok sayıda Avrupalı şirkete ev sahipliği yaptığının altını çizen RTBF, Erdoğan'ın varlığının, seçimin ardından her iki taraf için de büyük bir ekonomik çıkar sağlayacağı yorumunda bulundu.

Dün Alman Bild gazetesi benzer bir analiz yayınlamış, Alman gazete Türkiye'nin attığı adımları 'Erdoğan, Putin yaptırımlarından böyle yararlanıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Türkiye, AB'ye giden Rus malları için bir merkez konumunda' denildi.

Rusya'nın 2022'de Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğu bilgisine yer verilen haberde şu ifade yer aldı;

'Türkiye Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı.'

'Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir' denilen haberde Erdoğan'ın izlediği politika ile ilgili 'Ukrayna savaşının galibi Türkiye'dir' yorumuna yer verildi.

Haberde bu durumun AB için 'endişe kaynağı' olduğunun da altı çizildi.

Bild Rus vatandaşlarına yönelik uygulanan yaptırımlara dikkat çekti ve 'Türkiye, AB seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ruslar için en önemli tatil destinasyon oldu' dedi.

Ocak'tan Kasım'a kadar Ruslara 14 bin mülkün satıldığının altını çizen gazete haberinde 'Rusların Türkiye'de 500 bin dolardan başlayan fiyatlarla Türk vatandaşlığı da dahil olmak üzere gayrimenkul alımları muazzam bir artış gösterdi.' ifadesine yer verdi.