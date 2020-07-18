Rus iş insanı ve karısı koronavirüs aşısını kendi üzerlerinde denedi!

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev, kendisinin ve eşi Natalia Popova’nın koronavirüs aşısı olduğunu iddia etti.

Rusya’da üretilen aşının üçüncü seviye denemelerine girdiğini belirten Dmitriev, kendisi ve eşinin vücudunda normal bir koronavirüs hastasında bulunan antikorların iki katı kadar antikor bulunduğunu söyledi.

Rus CEO, Moskova’da geliştirilen aşının eylül ayında hazır olmasının beklendiğini belirtti.

Kirill Dmitriev'in eşi Natalia Popova eski bir model ve televizyon sunucusu. Putin'in kızının en yakın arkadaşı da olan Popova'nın iki adet Afrika vahşi kedisini evinde beslediği biliniyor.

OXFORD’UN AŞISINA SİBER SALDIRI DÜZENLENDİ

Rus CEO’nun aşı konusunda ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamasının, İngiltere’nin Rus hackerlerin Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşıya ilişkin siber saldırı düzenlediği iddialarının ardından gelmesi dikkat çekici.

Batılı istihbarat örgütleri, Rus istihbaratıyla bağlantılı bilgisayar korsanlarının koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlardan bilgi sızdırmaya yönelik faaliyet yürüttüğünü ileri sürüyor. Rus siber korsanların aşılara ilişkin hassas bilgileri çaldığı düşünülüyor.