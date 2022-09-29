Rus halkını kızdıran hata! Yanlışlıkla Ukrayna'ya gönderdiler...

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Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna savaşında dengeleri değiştirebilecek bir karar aldıklarını duyurdu. Rusya'da ilan edilen 'kısmi seferberlik' askere gitmek istemeyen Rus vatandaşları arasında paniğe neden olurken, kimlerin nasıl ve ne zaman askere alınacağı konusunda da büyük bir kargaşa çıktı.

YANLIŞLIKLA UKRAYNAYA GÖNDERDİLER

'Kısmi seferberlik' kapsamında askere çağrılacak kişilerin 'yedek asker' kapsamında olan, askerliğini yapmış olanlar, askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar olacağı belirtilmişti.

Ancak yetkililer askere alımlar kapsamında bazı hatalar yapıldığını ve hasta, yaşlı ve askere uygun olmayan kişilerin yanlışlıkla askeri eğitime veya doğrudan Ukrayna'ya gönderildiğini kabul etti.

Kremlin sözcüsü Peskov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin 'Gerçekten de seferberlik kararnamesinin ihlal edildiği durumlar var. Bazı bölgelerde valiler durumu düzeltmek için aktif olarak çalışıyor. Umuyoruz tüm hatalar düzeltilir.' ifadelerini kullanmıştı.



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'Kısmi seferberlik' kararı sonrası sokaklara dökülüp kararı protesto eden Rus halkı askere alımlarda yapılan yanlışları büyük bir öfke ile karşıladı.

Eleştiriler devam ederken Altay bölgesi askere alma komutanı Marat Usmanov'un yayınladığı video gerginliğe tuz biber oldu.

"YANLIŞLIKLA ASKERE ALINMALARI KENDİ SUÇLARI"

Usmanov artan şikayetlerin farkında olduğunu ancak askere alınmalarının Rus vatandaşlarının kendi hatası olduğunu öne sürdü.

Komutan açıklamasında "Uygun olmayan vatandaşların askere çağrılması konusunda çok büyük bir öfke var. Bu durumun tek bir nedeni var, bu da vatandaşların askeri sicilleri, medeni durumlarındaki değişiklikler gibi önemli bilgileri askerlik şubelerine bildirmemesi" dedi.

İngiliz Telegraph gazetesi, sıkı Putin destekçilerinin bile yapılan hata konusunda tepkili olduğunu ve bu yanlışlığı yapanların görevden alınmasını istediklerini yazdı.

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"SAYI DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA FAZLA" İDDİASI

Kremlin içinden güvenilir kaynakları olduğunu iddia eden General SVR Telegram kanalı, kısmi seferberlik kararı sonrası yaptığı paylaşımda askere alınacak kişi sayısının 300 bin değil 500 bin kişi olduğunu iddia etmişti.

İngiliz Guardian gazetesi ise Doğu Sibirya'daki köylerde nüfusun yüzde 5'ine askere alma çağrısı yapıldığını ve toplam sayının 300 binden çok daha fazla olabileceğini öne sürmüştü.