Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rus fenomenlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya telefon şakası! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar

Güncelleme Tarihi:

#Rus Fenomen#Polonya#Andrzej Duda
Rus fenomenlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya telefon şakası Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 22:19

Rus sosyal medya fenomenleri Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olarak tanıtarak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya telefon şakası yaptı.

Haberin Devamı

Rus sosyal medya fenomenleri “Vovan” lakaplı Vladimir Kuznetsov ve “Lexus” lakaplı Aleksey Stolyarov, Polonya topraklarına füzenin düştüğü 15 Kasım tarihinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda'nın ofisini telefonla arayarak kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron olarak tanıttı. Duda, sözde Macron olduğu sanılan Rus fenomenler ile Polonya’ya düşen füze hakkında konuşmaya başladı.

Kuznetsov ve Stolyarov tarafından yayınlanan ses kaydında, Polonya’ya düşen füze hakkında sorular soran fenomenlere Duda, "İnan bana Emmanuel son derece dikkatliyim. Rusları suçlamıyorum. Sence Rusya ile bir savaşa mı ihtiyacım var? Hayır, bunu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Polonya topraklarına düşen füzenin Rus füzesi olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ısrarcı olduğunu söyleyen Duda, "ABD Başkanı Joe Biden bu olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuyor. Ancak Vladimir Zelenskiy bu füzenin Rus füzesi olduğu konusunda ısrarcı" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika… Bakan Akardan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldiSon dakika… Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldiHaberi görüntüle

TELEFON ŞAKASI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görüşmenin alışılmadık şekilde bir aldatma girişimi olabileceğini anladı ve konuşmayı sonlandırdı" ifadeleri kullanılarak, Rus fenomenlerin Cumhurbaşkanı Duda’ya nasıl ulaştıkları hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

JOHNSON’A DA ŞAKA YAPMIŞLARDI

Kuznetsov ve Stolyarov yaptıkları telefon şakaları ile tanınırken, daha önce de İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz şarkıcı Elton John, Prens Harry ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok ünlü isme telefon şakaları yapmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beyaz Saraydan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiyenin kendisini savunma hakkı varSon dakika: Beyaz Saray'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı varHaberi görüntüle

FÜZELERİN UKRAYNA’YA AİT OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Batılı ülkeler, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya medyasında yayınlanan olay yeri fotoğrafları üzerinde inceleme yaptıklarını ve düşen füze parçalarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemlerine ait parçalar olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın

Yusufeli Barajı açıldı... Erdoğandan kara harekatı mesajı: En kısa sürede tankımızla, askerimizle kökünü kazıyacağızYusufeli Barajı açıldı... Erdoğan'dan kara harekatı mesajı: En kısa sürede tankımızla, askerimizle kökünü kazıyacağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rus Fenomen#Polonya#Andrzej Duda

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı