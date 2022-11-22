Son dakika… Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim SADAT’la hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yok. Bizim dışımızda bir hadise.

(ABD’ den F-16 alımı): ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var.

S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız.

(Pençe-Kılıç harekatına eleştirilere ilişkin olarak) Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek.

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