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Son dakika… Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#F-16#ABD
Son dakika… Bakan Akardan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 20:24

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’ den F-16 alımıyla ilgili "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var" dedi. Bakan Akar ayrıca, S-400 füze savunma sisteminin kullanılmaya hazır olduğunu belirterek, "Tehdit gelirse bunu kullanırız" ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: 

Bizim SADAT’la hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yok. Bizim dışımızda bir hadise.

(ABD’ den F-16 alımı): ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var.

S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız.

(Pençe-Kılıç harekatına eleştirilere ilişkin olarak) Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek.

AYRINTILAR GELİYOR…

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#Hulusi Akar#F-16#ABD

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