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Son dakika! Kilis'e 3 roket düştü!

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#Kilis#Suriye#Roket
Son dakika Kilise 3 roket düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 22:01

Son dakika haberine göre Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı Bölgesi'ne Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG tarafından atılan 3 roket düştü. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

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Gece saatlerinde Tel Rıfat kırsalından teröristler tarafından ateşlenen 3 roket mermisi, Kilisin Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, güvenlik güçleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

Kilis’e pazar günü yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı

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#Kilis#Suriye#Roket

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