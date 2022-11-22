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Son dakika: Beyaz Saray'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

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#Türkiye#ABD#Pençe-Kılıç
Son dakika: Beyaz Saraydan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiyenin kendisini savunma hakkı var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 18:52

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin açıklamad bulundu. Kirby, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." yorumunda bulundu.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DAEŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DAEŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAEŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

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#Türkiye#ABD#Pençe-Kılıç

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