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Rus birliği böyle pusuya düşürüldü... O anlar kamerada!

#Ukrayna#Rusya#Kiev
Rus birliği böyle pusuya düşürüldü... O anlar kamerada

Ukrayna'daki savaş devam ederken, bölgeden dikkat çeken görüntüler geldi. Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından çekilen görüntülerde Rus birliğinin pusuya düştüğü anlar saniye saniye yer aldı.

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Ukrayna'daki çatışmalar tüm hızıyla devam ederken savaşın şiddetini gözler önüne seren görüntüler geldi.

Kremlin, Kiev ve Çernihiv çevresindeki 'askeri faaliyetleri azalttığını' belirtirken, Ukrayna ordusunun Rus birliklerini takibi sürüyor.

Bölgeden çekilen bir Rus zırhlı birliği Ukrayna ordusu tarafından pusuya düşürüldü.

Rus birliği böyle pusuya düşürüldü... O anlar kamerada

PUSU ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Ukraynalı bir insansız hava aracı, başkent Kiev'in dışında bir Rus zırhı birliğinin pusuya düşürüldüğü anları saniye saniye görüntüledi.

Pusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Dmytrivka'da gerçekleşti.

Saldırıda hangi birliklerin yer aldığı ve kullanılan silahlara dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Rus birliği böyle pusuya düşürüldü... O anlar kamerada

Dmytrivka'nın eteklerinde yaşanan olayda bir Ukrayna saldırısı sonrası çok sayıda tankın havaya uçtuğu görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gelen ilk bilgiler saldırıda en az 2 Rus T-72 ana muharebe tankının imha edildiği yönünde.

Vladimir Putin'in güçlerinin yer yer 25 kilometreye kadar geri çekilmesiyle 30'dan fazla yerleşim yeri geri alındı.

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Ancak Ukraynalı yetkililer bu hamlenin Rusya'nın Donbass'taki Ukrayna birliklerini kuşatma ve ülkeyi ikiye bölme 'taktiğinin' bir parçası olduğu görüşünde.

NATO, söz konusu manevranın 'geri çekilme' değik 'yeniden konumlandırma' olduğundan şüpheleniyor.

Öte yandan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.

Irpin’den çıkarak Kiev’e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi.

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Rus ordusunun Irpin’den çekilmesinin ardından bölge halkı imha edilen tankların önünde durarak, sevinçlerini paylaştı.

Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, 'Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün' dedi.

 

 

 

 

 

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#Ukrayna#Rusya#Kiev

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