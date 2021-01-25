Rus bilin insanları duyurdu... İşte mutasyonlu koronavirüsün ilk fotoğrafı!

Rus bilim insanları mutasyona uğramış koronavirüsün ilk fotoğrafını dünyayla paylaştı.

Koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonu dünyada birçok ülkeye yayılıp yeni bir panik dalgası yaratmıştı.

Kovid-19'a karşı en güçlü silah olarak kabul edilen aşılar dünya çapında uygulanmaya başladı. Aşı uygulamaları hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyonla ilgili açıklama gelmişti. DSÖ'nün açıklamalarına göre, mutasyona uğrayan yeni virüs 60 ülkede görüldü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunu mikroskopta görüntüledi.

Mutasyonlu virüs örnekleri üzerinde incelem yapan bilim insanları bu çalışmalar sırasında mutasyonlu virüsün ilk mikroskop fotoğrafını da elde etmiş oldu.

Rus haber sitesi Sputnik'te yer alan haberde, görüntünün virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildiği bilgisi yer aldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İngiltere'de ilk kez görülen mutasyonlu koronavirüsün %70'e kadar daha bulaşıcı olduğu açıklanmış ancak mutasyonun virüsü daha ölümcül hale getirildiğinin henüz kanıtlanamadığı belirtilmişti.